Valls convida els socialistes a sumar-se a la seva candidatura per aturar l'independentisme

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls ha convidat aquest divendres els socialistes a sumar-se a la seva candidatura per evitar que l'independentisme guanyi l'Ajuntament de Barcelona. En una entrevista a Onda Cero, Valls ha llançat un missatge al president espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha etzibat que "miri cap a Catalunya i Barcelona, i si no vol que els independentistes guanyin a Barcelona aquí hi ha un candidat que ve de la família socialista, d'esquerres", que vol ser "el candidat de tots", "del canvi i la il·lusió", perquè "Barcelona no és un tema de partits".

L'ex primer ministre francès es presenta a l'alcaldia en una plataforma que compta amb el suport de Ciutadans, partit al qual ha elogiat pel seu "acte generós", però ha recordat que la llista està oberta a acollir "independents, gent de tots els àmbits , tots els que consideren que la gestió d'Ada Colau és un desastre per a Barcelona i que el Procés ha malmès la ciutat". "Els que estiguin d'acord amb el meu projecte, sense sectarismes, són benvinguts per fer de Barcelona la gran capital del sud d'Europa i no la capital d'una hipotètica República Catalana", ha dit.

El PSC, però, no té a hores d'ara cap intenció d'unir-se a la candidatura de Valls. Tal com va deixar clar la setmana passada el primer secretari del partit, Miquel Iceta, els socialistes catalans respecten la iniciativa de l'ex primer ministre francès, però tanquen la porta a integrar-s'hi perquè Valls "és el candidat de Ciutadans". "Menys llops, Caputxeta", va dir Iceta. Per contra, Lliures no descarta sumar-se a la candidatura de Valls. "El senyor Valls mereix el nostre respecte –ha recalcat–. Hi estem pensant. En parlem", va dir ahir el líder del partit, Antoni Fernández Teixidó, que al mateix temps va convidar el PSC i Units per Avançar a treballar junts en la construcció d'un front polític "catalanista".

Albiol es va reunir amb Valls al juny

Per la seva banda, el PP continua mantenint que presentaran la seva pròpia candidatura a les eleccions municipals de Barcelona, tot i que no descarten "cap dels escenaris". El líder del partit, Xavier García Albiol, assegura que "tenen possibilitats de treure bons resultats" a la capital catalana. El dirigent popular ha explicat que es va reunir amb Manuel Valls al mes de juny en una trobada "privada i intensa" en què l'ex primer ministre francès va explicar-li la seva candidatura. Des de llavors, no s'han tornat a trobar i els populars continuen mantenint que es presentaran a la ciutat de Barcelona amb una candidatura pròpia.