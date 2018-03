Fernández Vara advoca per "aplicar la llei" sense "descartar absolutament res" en el Procés

El president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha advocat aquest dijous per "aplicar la llei" sense "descartar absolutament res" davant la possibilitat que el ple aprovés, com demanava la CUP inicialment, que es validés la declaració d'independència. Fernández Vara ha confiat que el Parlament de Catalunya no torni a situar-se fora de la legalitat, "però si passa", ha advocat per "aplicar la llei", després d'opinar que "les recomanacions que estan fent els juristes del Parlament van en aquest sentit". "I en l'aplicació de la llei no cal descartar absolutament res", ha asseverat Fernández Vara en una entrevista a RNE. En la seva intervenció, el president extremeny ha considerat que "caldria parlar de nou entre els principals partits i prendre les decisions que siguin necessàries" perquè, a parer seu, és "molt greu" que "després de tot el que ha passat en els últims mesos, no s'adonin realment de les conseqüències que tenen les coses".

En aquest sentit, Fernández Vara s'ha mostrat partidari de mantenir l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola "fins que la normalitat torni", i hi hagi a Catalunya "un govern que governi". Fernández Vara s'ha mostrat "convençut" que l'aplicació de l'article 155 "es va fer bé" i per aquest motiu ha justificat que el PSOE donés suport al govern espanyol, perquè entenia que "aquest era el camí: un 155 que fes tornar la legalitat i que permetés la convocatòria d'unes eleccions". I és que, segons diu, "no només tota una generació política quedarà inhabilitada per a la política a Catalunya", sinó que "la que ve darrere sembla que va pel mateix camí", ha lamentat.

Respecte a la posició de la CUP sobre el Procés, Fernández Vara ha asseverat que no confia "gens que la CUP abaixi el llistó", ja que segons la seva opinió "venen a trencar el sistema i a aconseguir que les institucions no funcionin". "Amb quatre diputats són capaços de tenir una força brutal, que és la força de la desraó", ha afegit. Sobre la possibilitat que l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez pugui ser el candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya, el president extremeny ha assenyalat que no veu "cap recorregut" en aquesta proposta. "Però ni ho veig jo, ni ho veu ningú amb dos dits de front", ha assenyalat.

Per a Fernández Vara, el "problema" és que en el conflicte català s'està "vivint en l'excepcionalitat", i hi ha una part de la població de Catalunya i una part dels seus representants polítics que "es creuen que això és el normal, però tard o d'hora s'adonaran fins a quin punt això no és així". "Quan comencin a passar els anys i la gent s'hagi d'estar a la presó i patir les conseqüències del que s'ha fet, seguiran volent estar en l'excepcionalitat, perquè és l'única cosa que dona sentit a les seves vides", ha considerat el president extremeny, que ha alertat que "la comunitat, la destrossaran", i faran "molt de mal al conjunt del país".

Així, el president extremeny s'ha mostrat "pessimista" respecte de la solució del problema català, "perquè hi haurà molta gent a la presó", ja que "hi ha hagut molt presumpte delinqüent, en tot això". També diu que aquestes persones "n'hauran de pagar les conseqüències". Els dirigents independentistes imputats, segons el seu punt de vista, no són polítics: "No se'ls està ficant a la presó per les seves idees, sinó pels seus delictes", una situació que "dificultarà la solució", ja que "n'hi haurà una part que a sobre es creuran que són víctimes, quan realment el lloc dels delinqüents és la presó, òbviament", ha asseverat Fernández Vara, que ha lamentat que hi ha una part de la societat catalana que "se n'ha anat a viure a un món de ficció, i que creu que com pitjor, millor".

Per a Fernández Vara, aquest és un tema que "tendeix a la cronificació", de manera que els espanyols "s'hauran d'acostumar a conviure amb una realitat" respecte a Catalunya, ja que "hi haurà tota una generació a la presó". Així, ha considerat que és un assumpte "molt complicat". En qualsevol cas, el president extremeny ha apuntat que no creu que "la presó sigui la solució" del problema català, sinó la "conseqüència".