El PSOE insta Cs a evitar que ERC condicioni els pressupostos generals de l'Estat

L'aproximació del govern de Pedro Sánchez a Ciutadans està generant àmplies mostres de suport d'alguns barons socialistes, com l'extremeny, Guillermo Fernández Vara, o el manxec, Emiliano García-Page, que sempre han censurat amb vehemència els acords de la Moncloa amb Esquerra. Aquest dilluns Vara ha fet un pas més enllà i ha utilitzat l'altaveu que li dona la seva condició de president del comitè federal del PSOE –que Sánchez ha reunit aquest dilluns per segon cop en un mes– per instar el partit taronja a evitar que els republicans condicionin els pròxims pressupostos generals de l'Estat. En roda de premsa telemàtica des de Mèrida per detallar la reunió celebrada amb el president del govern espanyol i la resta de barons socialistes, el president extremeny ha desafiat el centredreta a fer "irrellevant" el vot d'Esquerra si els preocupa quina contrapartida en pot treure l'independentisme. Justament aquest dilluns el vicepresident d'ERC, Pere Aragonès, ha avisat Sánchez que és "insostenible" mantenir els pactes simultanis amb ERC i Ciutadans.

En la línia del que ja va apuntar ahir diumenge Sánchez, però amb un enfocament diferent, Vara ha defensat que l'únic projecte viable per als pressupostos generals de l'Estat del 2021 serà el que "sumi". Mentre que la Moncloa va estendre la mà a dues bandes, a Ciutadans i ERC, defensant un "acord transversal", el president extremeny li ha dit al partit taronja que aposti perquè "Esquerra no pinti res als pressupostos". "El pressupost no pot ser ni el que vulguem nosaltres, ni el que vulgui Podem, ni el que vulgui Ciutadans, ni el que vulgui ERC ni ningú. Ha de ser el que sumi. I cal intentar-ho. Si a priori ja ens situem fora de l'acord...", ha subratllat inicialment.

Però preguntat pel paper d'Esquerra, ha estat més contundent: "Si els pressupostos poden sortir? Sí. L'actitud hauria de ser: «¿Li preocupa molt el que ERC pugui fer amb els comptes? Doncs faci que ERC no pinti res als pressupostos»". Sobre la taula de diàleg, Vara ha insistit que no hi està a favor però que calia ser realista, ja que sense Esquerra ara mateix no governaria Pedro Sánchez. "M'encantaria viure en un país en què els que volen trencar-ho tot siguin irrellevants", ha assenyalat, i ha dit que no depenia del PSOE. Ha recordat que avui en dia només hi havia dos opcions, amb l'independentisme o amb la dreta, però que la dreta s'havia "inhibit". Per això ha celebrat la fi del cordó sanitari de Ciutadans a Sánchez i ha demanat "donar una oportunitat al diàleg".

Cs i les polítiques "surrealistes" de Podem

Mentrestant, Ciutadans continua veient "molt difícil" donar suport a uns comptes que avali primer Unides Podem. Abans de la baixa per maternitat, la presidenta del partit taronja, Inés Arrimadas, va donar la consigna que només s'avindria a negociar-los si el PSOE canviés d'aliat i hi sumés també el PP. Però des de llavors Cs no ha deixat d'estendre la mà a Pedro Sánchez. La portaveu de l'executiva del partit taronja, Melisa Rodríguez, ha advertit aquest dilluns, sobre el futur projecte de pressupostos per al 2021, que la Moncloa continua marcada per les polítiques "surrealistes" d'Unides Podem, sobretot la pujada d'impostos a les grans empreses, i que això farà difícil qualsevol acord.