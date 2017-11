Varufakis: "Com a europeu estic avergonyit que a Espanya hi hagi presos polítics"

L'exministre de finances grec i fundador del Moviment per la Democràcia a Europa 2025 (DiEM25), Iannis Varufakis, ha defensat aquest dimecres a Barcelona que "Catalunya és un problema europeu que exigeix una solució europea". Varufakis també ha assegurat que se sent "avergonyit" com a ciutadà europeu pel fet que a Espanya hi hagi "presos polítics", en referència als membres del Govern i els líders civils Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

En una roda de premsa convocada per DiEM25, Varufakis ha afirmat que "la crisi catalana no és l'única ni l'última que viurà Europa" i que negar-ho és "no acceptar la nostra responsabilitat com a ciutadans europeus". "Que Puigdemont sigui a Bèlgica fa que el món es pregunti què està passant a Europa; el món sencer està mirant a Europa", ha insistit.

El líder de DiEM25 també ha considerat que "les accions violentes del govern de Madrid no fan més que fer créixer l'independentisme" a Catalunya: "Ningú no pot comprendre, i no hauria de passar, que polítics que han actuat pacíficament acabin a la presó", ha sentenciat Varufakis.

L'exministre grec -que va batallar contra la Comissió Europea per l'aplicació del memoràndum d'austeritat a Grècia el 2015- ha demanat solucions a Brussel·les i ha aportat propostes: "S'han de restaurar les llibertats civils -ha dit Varufakis- perquè no es poden aturar les voluntats d'un poble".

Per això, el líder de DiEM25 ha demanat a Europa que canviï les lleis, per permetre la creació de nous estats. "Això no vol dir pronunciar-se sobre si s'està a favor de les eventuals independències o no, però sí que és una bona oportunitat per progressar en algunes polítiques".

La proposta per un "referèndum acordat"

Varufakis ha enumerat dues condicions que haurien de donar-se perquè se celebri un referèndum d'independència "jurídicament vinculant", que són que les eleccions regionals les guanyin formacions amb un programa independentista amb "la majoria absoluta d'escons però també de vots" i ha matisat: "La meitat més un ja hauria de ser vàlid". En segon lloc, el DiEM25 també proposa que, superada aquesta fase, el referèndum se celebri "en coordinació amb la UE" i "com a molt d'hora" un any després d'aquesta votació, per tal de "garantir un debat consistent".

Segons Varufakis, perquè el nou estat que sorgís del referèndum pogués pertànyer a la UE, "tal com vol Catalunya", el DiEM25 proposa que aquest estat hauria de "garantir la llibertat de circulació"; "oferir", no imposar, la ciutadania del nou estat i permetre "escollir" quedar-se amb l'anterior, o amb totes dues, a part de mantenir "com a mínim el mateix nivell de transferències fiscals cap a la resta de zones més pobres del país, tot i que en forma d'inversió solidària". Varufakis també creu necessari que, superades aquestes fases, les autoritats "treballin amb les entitats europees per eliminar qualsevol superàvit o dèficit comercial respecte a l'anterior Estat".