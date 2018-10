Venturós rep l'ordre d'inhabilitació i deixarà avui l'alcaldia de Berga

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha rebut l'ordre d'execució de sentència que la inhabilita de l'acció política durant el pròxim mig any. De fet, segons ha confirmat l'ACN, la batllessa de la CUP ja no presidirà el ple municipal previst per aquest dijous al vespre, i tot apunta que, de moment, mentre no es nomeni el seu substitut, serà el fins ara primer tinent d'alcalde, Oriol Camps, qui assumirà les tasques d'alcalde en funcions.

Tot i la inhabilitació, la setmana passada Venturós va donar a conèixer que havia retirat el recurs presentat a la sentència i que tenia intenció de "desobeir" la resolució que l'ha apartat del capdavant del consistori. D'aquesta manera, només exercirà les funcions polítiques i un altre regidor de la CUP n'assumirà la firma jurídica.

L'elecció del nou alcalde es durà a terme en un ple extraordinari que es podria fer d'aquí a 15 dies. Tot apunta, però, que no hi haurà cap candidat. CUP, PDECat i ERC ja van anunciar que no hi presentarien ningú, i les altres dues formacions, PSC i ICV, només tenen dos regidors. Per tant, si s'arribés a aquesta situació, serà el departament de Governació de la Generalitat qui haurà de nomenar el candidat de la llista més votada entre els presents al ple. Amb Venturós inhabilitada i després de la dimissió de la número 2, Alba Alsina, el tercer lloc l'ocuparia Francesc Ribera, 'Titot'.