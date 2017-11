Vic instal·la una presó simbòlica per reclamar la llibertat dels presos polítics

La d'aquest dissabte no ha estat, en cap cas, una tarda normal a la plaça Major de Vic. L'expectació començava a primera hora de la tarda quan un grup d'operaris ha començat a instal·lar una presó al mig de l'emblemàtica plaça vigatana. Aquest era el pas previ a la posada en marxa d''Un poble empresonat', una acció pacífica impulsada per les delegacions osonenques d'Òmnium Cultural i l'ANC que ha comptat, entre d'altres, amb la complicitat dels Comitès de Defensa de la República de l'Alt Ter. L'objectiu és reclamar la llibertat dels consellers i líders de les entitats sobiranistes empresonats.

Fins al dia 10 de desembre la instal·lació, que simula dues cel·les, presidirà la plaça. I l'objectiu és que fins llavors estigui ocupada les 24 hores del dia. Per aconseguir-ho, les entitats fan una crida a la ciutadania a inscriure's als diferents torns, tots de dues hores, per empresonar-se voluntàriament.

Una acció pacífica i molt delicada que, segons les entitats osonenques, vol posar de manifest el dèficit democràtic que ha demostrat l'estat espanyol amb l'empresonament dels set consellers i els Jordis. Per això mateix, tal com apuntava Carles Valls, portaveu de l'ANC a Osona, "mentre hi hagi els nostres representants empresonats, també hi haurà algú de la societat entre barres".

Puntuals a les 5 de la tarda, uns llargs aplaudiments donaven pas als dos primers empresonats, que han estat els osonencs Peyu i Nandu Jubany. Ja entre reixes, l'humorista ha celebrat la posada en marxa d'una acció "que vol posar de manifest que no es pot empresonar a ningú per les seves idees". En la mateixa línia, Jubany sostenia que "és el mínim que podem fer perquè els nostres representants a la presó sàpiguen que estem al seu costat".

Tant el Peyu com Jubany han estat els primers de signar els dos quaderns de bitàcola que hi ha a l'interior de cada cel·la i que un cop plens s'enviaran a les presons d'Estremera, Soto del Real i Alcalá-Meco, on hi ha reclusos els consellers i els líders de les entitats sobiranistes.

Des d'Òmnium Cultural Osona, el vicepresident, Marc Sardà, celebrava el ritme d'inscripcions registrat fins ara. "Portem unes 154 inscripcions, prou per cobrir cinc dies sencers", deia Sardà. Conscients que els torns de la nit seran els més problemàtics, les entitats confien a aconseguir mantenir les cel·les plenes en tot moment. La intenció és que en els pròxims dies càrrecs electes de la comarca i familiars del conseller osonenc, Carles Mundó, també s'empresonin.

De Vic, la presó començarà un itinerari per diferents municipis de Catalunya. La pròxima parada serà Olot.