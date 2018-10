Vila afirma que les divergències en l'independentisme obeeixen a la "manca d'estratègia"

L'exconseller Sant Vila, que ha publicat recentment 'D'herois i traïdors', una crònica sobre els fets de l'octubre passat, ha afirmat avui que "després de l'1-O no hi va haver consens" i que les dissensions entre els partits independentistes que hi ha en l'actualitat obeeixen a la "manca d'estratègia". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Vila ha explicat que va acceptar ser conseller d'un govern independentista i que es va quedar fins al 27-O per "lleialtat al president Puigdemont". El dirigent ha opinat que l'independentisme "es va autoimposar uns terminis que no eren possibles i que calia una majoria més gran". També ha tret ferro als problemes que pot ocasionar el llibre als encausats. "Ho vam consultar amb els advocats, que se'l van mirar amb tot el deteniment, i a qui pot perjudicar aquest llibre és únicament a mi", ha subratllat.

Vila ha admès: "Els negociadors vam quedar a la intempèrie perquè Rajoy no va saber entomar les negociacions que estàvem portant a terme a Madrid". "Aquells dies les xarxes socials ens atabalaven més del compte", ha afirmat davant les acusacions de traïdor que va rebre Puigdemont per la possibilitat de convocar eleccions i aparcar la DUI. "ERC va pressionar, també gent del meu partit, però ells estaven més relacionats amb l'independentisme més abrandat", ha afirmat després de reiterar que ell era partidari de convocar eleccions. "Puigdemont i Junqueras van tenir una actitud molt responsable perquè imploraven diàleg, però el clima de desconfiança entre els dos governs era molt gran i no hi va haver resposta de Madrid", ha explicat.

"Albiol va fer una piulada en el sentit contrari del que estàvem negociant perquè no en tenia ni idea", ha afegit després d'assenyalar: "La meva impressió era que el PSOE volia contemporitzar la situació". "Si haguéssim convocat eleccions, no haurien donat suport al 155. Hi havia ministres, dirigents del PSOE i empresaris en les negociacions, jo no vaig tenir cap contacte amb la vicepresidenta del govern espanyol aquells dies, només hi vaig parlar una vegada a la primavera per reclamar-li una solució pactada", ha afegit. Sobre una possible proposta del PSOE per encarar el conflicte català, Vila ha deixat clar que no en sap res i ha anunciat que no pensa seguir amb la carrera política pel desgast que ha patit.

Vila ha negat que es repartissin el poder quan va proposar el dia 24 a Junqueras convocar eleccions i que ell també es presentaria com a candidat del PDECat: "Puigdemont havia anunciat que no es tornaria a presentar a les eleccions i aquesta conversa encarnava la voluntat d'evitar el col·lapse, que Junqueras també volia evitar perquè teníem un capital de dos milions de vots, però havíem de calibrar les amenaces, com el discurs del rei". "Parlo d'herois i traïdors per desactivar aquests qualificatius perquè tots ho van ser en funció dels dies", ha criticat Vila, que ha denunciat que l'empresonament dels líders independentistes és "injust". "Hem de ser prou valents per ser autocrítics", ha remarcat Vila, que ha reconegut que si pogués tirar enrere faria algunes coses diferents. "Jo n'he fet de coses malament i potser hauria d'haver dimitit després del ple del 6 i del 7 de setembre perquè no estava d'acord amb la llei de transitorietat jurídica perquè vèiem la limitació de la nostra majoria", ha anotat.

"El meu pas per la presó és anecdòtic perquè hi vaig passar un dia només, però tots vam fer colla i no vaig parlar amb cap policia dient-li que estava en contra de la DUI", ha ressaltat. "Si tingués el passaport el primer que faria és anar a veure el president Puigdemont, amb qui tampoc he parlat últimament. Si algun dia pot tornar a Girona regenerarem l'amistat. Aniré a la presó a veure els presos amb qui tinc més amistat, amb alguns dels quals ja m'he cartejat", ha revelat sense fer esment que a finals de setembre en una entrevista a 'El Diario Vasco' va assegurar que els dirigents polítics independentistes en presó preventiva "estan injustament empresonats però no són presos polítics".