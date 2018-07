Vilalta: "Demanem un referèndum i no descartem la declaració d'independència, però la prioritat és el diàleg"

L'1 d'octubre es va presentar com l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya. Aquella nit, el Govern es va comprometre a aplicar els resultats d'un referèndum amb àmplia majoria independentista. Però els efectes empírics de la declaració d'independència del 27 d'octubre només van ser l'exili, la presó i la intervenció de l'autonomia. ERC s'ha compromès a "fer real" el mandat de l'1 d'octubre amb una recepta que passa fonamentalment pel diàleg amb l'Estat. "El que hem de fer és enfortir-nos. No podem fer el mateix que a l'octubre. I en la força i la perseverança és on radica la capacitat de poder guanyar. Això passa per potenciar la via del diàleg i la negociació", ha subratllat la portaveu del partit, Marta Vilalta, en roda de premsa.

"Qui no ha volgut seure mai a negociar és l'estat espanyol. La nostra prioritat és fer que siguem prou forts per forçar-los a seure a la taula", ha explicat Vilalta. Les vies per "ser més i més forts" passen per "ampliar la base sobiranista" –apel·lant els partidaris del dret a decidir que encara no donen suport a la independència– i buscar suports internacionals. És a dir, una estratègia que recorda molt a la que es va viure la legislatura passada quan la petició de diàleg amb l'Estat es va vehicular, per exemple, a través del Pacte Nacional pel Referèndum, però finalment es va acabar optant per la unilateralitat davant la manca de receptivitat a l'acord per part del govern espanyol.

Llistes unitàries

El secretariat de l'ANC es va sumar aquest diumenge al projecte de primàries obertes, que diverses iniciatives municipalistes estan impulsant des de fa uns mesos. No és cap secret que ERC no ha sigut mai partidària de les llistes unitàries com les que planteja l'ANC, i menys establir un criteri comú per a totes les poblacions de més de 25.000 habitants. "L'experiència ens demostra que quan cadascú ha defensat el seu projecte hem obtingut millors resultats", ha recordat Vilalta.

La ponència política dels republicans té un capítol concret per a les municipals de l'any que ve, que rebutja l'estratègia de "blocs estancs sense capacitat per comunicar-se i dialogar". La portaveu d'Esquerra ha explicat que de cara a les eleccions locals ja treballen per crear candidatures del partit "al màxim de transversals possibles" per aconseguir el màxim nombre d'ajuntaments republicans. Ara bé, aquesta estratègia d'àmbit nacional ha reconegut que podria tenir matisos a nivell local.