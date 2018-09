260x366 Villalobos, enxampada comprant roba en plena sessió de control al govern espanyol Villalobos, enxampada comprant roba en plena sessió de control al govern espanyol

La diputada del PP al Congrés Celia Villalobos ha estat enxampada per una càmera de La Sexta comprant o mirant roba des de la seva tauleta a l'hemicicle en la compareixença de la ministra de Justícia, Dolores Delgado. Durant la sessió de control al govern espanyol al Congrés, l'exministra de Sanitat i Consum ha estat diversos minuts utilitzant l'aplicació d'una popular marca de roba, com es pot veure en el vídeo que ha difós la cadena.

Un equip de La Sexta s'ha posat en contacte amb Villalobos i encara que no ha confirmat ni ha desmentit res sobre les imatges. Ho ha atribuït a "una campanyeta" en contra seu. "Jo he fet el que m'ha donat la gana", s'ha limitat a dir després de subratllar que ella ara no és "ningú" i que està "molt tranquil·la i a gust".

No és la primera vegada que Villalobos és descoberta ignorant el que es debat a la cambra baixa. El febrer del 2015 va ser enxampada jugant a 'Frozen Free Fall' –tot i que inicialment es va dir que jugava a 'Candy Crush'– amb la seva tauleta al Congrés mentre el llavors president del govern espanyol, Mariano Rajoy, pronunciava el seu discurs sobre l'estat de la nació i ella presidia la cambra en substitució de Jesús Posada com a vicepresidenta primera.

Els dies posteriors, la dirigent popular va evitar els periodistes per no haver de donar explicacions. El partit va treure ferro a l'assumpte i alguns fins i tot van defensar-la dient que era capaç de fer dues coses alhora: jugar i dirigir el debat. Des de l'oposició, però, van denunciar que "era una falta de respecte". Anys després, Villalobos va fer servir la ironia per desdramatitzar aquell incident. "Quants periodistes estan enganxats al maleït 'Pokemon'?", va preguntar-se en una entrevista. Tot i reconèixer que aquells fets li van "passar factura", es va mostrar "enfadada" perquè els del joc no li van trucar "per donar-li les gràcies".