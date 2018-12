L'excomissari Villarejo va fer negocis a l'Aràbia Saudita amb un narcotraficant i el fill de l'últim alcalde franquista de Madrid

L'excomissari José Manuel Villarejo va fer negocis a l'Aràbia Saudita juntament amb el narcotraficant José María Clemente Marcet i el fill de l'últim alcalde franquista de Madrid, Joaquín Arespacochaga, segons publica ' Público'. Villarejo, que ara és a la presó per l'operació Tàndem, hauria fet aquests negocis quan era adjunt a la cúpula policial.

El narcotraficant José María Clemente Marcet està buscat pels Estats Units, França i Espanya, i va ser detingut i acusat de narcotràfic en diferents països, però fins al 2016 va viatjar i va fer negocis en diferents ocasions amb Villarejo. En aquesta xarxa també hi estava involucrat Joaquín Arespacochaga, que està imputat pel desviament a paradisos fiscals de 21 milions d'euros d'ajudes a Cadis.

Villarejo va viatjar a l'Aràbia Saudita per reunir-se amb els prínceps Naef i Saud Bin Fawaz al-Shaalan, juntament amb Clemente Marcet i Arespacochaga. L'últim viatge detectat del comissari –juntament amb un membre del despatx d'Arespacochaga– és de principis del 2016, quan van ser acompanyats per l'excap de campanya de Donald Trump Paul Manafort, que ara és a la presó; el magnat rus de l'alumini Oleg Deripaska, i els empresaris espanyols Adrián de la Joya i Juan Vilallonga, per vendre sistemes d'encriptació.