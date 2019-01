Villarejo avisa Sánchez que farà públiques les amenaces del CNI a magistrats de l'Audiència Nacional

Nova entrega en el serial de corrupció de José Manuel Villarejo. En aquesta ocasió, en format de missiva. I és que aquest dimecres el comissari jubilat ha difós una carta dirigida al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en què l'adverteix que no tindrà "cap altre remei" que revelar la "veritat", entre altres temes, sobre les reiterades amenaces que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) ha llançat a determinats jutges de l'Audiència Nacional per pressionar-los a "deixar d'investigar" temes vinculats al mateix servei d'intel·ligència espanyol.

Villarejo, investigat per organització criminal, extorsió, blanqueig i suborn, emmarca l'ultimàtum a Sánchez dins la seva estratègia de defensa. De fet, un dels aspectes que destaquen en el document és la connexió entre el CNI i la Fiscalia Anticorrupció, un òrgan que l'investiga en el marc de l'operació Tàndem.

A la carta, de tres pàgines, el policia indica que cal "explicar per què s'ha permès que s'amenacés determinats jutges de l'Audiència Nacional amb dades de la seva intimitat" o com és que "s'ha permès" al director del CNI, Félix Sanz Roldán, "treballar en contra dels interessos nacionals i en favor de potències estrangeres com ara Veneçuela".

En aquest sentit, també alerta que farà pública "la raó per la qual" s'han filtrat dades contra la monarquia espanyola i qui ho ha fet. Villarejo, de fet, va exposar fa escasses dues setmanes que "si algú vol fer mal a la monarquia" no compti amb ell. "Caminaré amb pas ferm fins a destapar la veritat", reitera.

L'afer Corinna, inacabat

El comissari denuncia una "campanya de premsa" contra la seva persona instigada, a parer seu, pel general Sanz Roldán al "sentir-se traït" quan Villarejo no va complir amb la seva missió: "Recuperar tots els documents que tenia la princesa Corinna". Una documentació que, confessa, "afectava greument la seguretat de l'Estat" i que contenia "vicis i virtuts d'algunes de les personalitats més rellevants de l'estat espanyol". Així, el policia matisa que hi ha un arxiu sota el nom 'Control de togues', que afecta, precisament, "el món judicial de manera directa".

Explicaré per què s'han permès amenaces a jutges de l'Audiència Nacional amb dades sobre la seva intimitat per forçar-los a abandonar les investigacions que afectaven el CNI José Manuel Villarejo Comissari jubilat

Villarejo entona el 'mea culpa' en la missiva i admet que no va ser capaç de guanyar-se la confiança de Corinna, l'examiga de Joan Carles I, i "culminar" la missió. Motiu pel qual, argumenta, Sanz Roldán va iniciar un "infern" contra a ell. Una iniciativa que qualifica d'"obsessió malaltissa".

La "simpatia" socialista

En una picada d'ullet al destinatari de la carta, el comissari recorda a Sánchez que mentre va formar part de la Policia Nacional va encapçalar nombroses accions per als serveis secrets espanyols sota governs socialistes "abans que el ministeri d'Interior" el proposés com a agent encobert, l'any 1993.

Així, Villarejo destaca que va infiltrar-se en les finances d'ETA a l'Amèrica Llatina per "desmantellar els seus negocis", i que va "guanyar-se la confiança" de traficants de drogues i armes fins a "aconseguir la seva col·laboració aportant informació vital per a la seguretat de l'Estat".

No obstant això, aquest mateix dimecres la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertit que ni el govern central ni el poder judicial ni tampoc l'estat de dret "acceptaran amenaces de ningú". "Que li quedi molt clar", ha etzibat Robles. "Si té res a dir, que ho faci davant els tribunals", ha exigit. I ha afegit: "Demano al poder judicial que arribi fins al final".