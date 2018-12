Villarejo: "Si algú vol fer mal a la monarquia amb mi que no comptin"

El comissari jubilat i en presó provisional José Manuel Villarejo ha difós un àudio des de presó amb l'ànim d'exercir, segons precisa, el "seu dret de rectificació" i defensar el seu "honor" en el qual acusa el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de controlar "per al PSOE" el sumari de la seva causa i al CNI que dirigeix Félix Sanz Roldán, de "tolerar" les filtracions de les seves gravacions, que només "beneficien" a "populistes i independentistes". "Si algú vol fer mal a la monarquia- assegura- amb mi no comptin".

L'àudio, al qual ha tingut accés Europa Press, va ser gravat per la seva dona, Gema Alcalá, el passat 23 de desembre a les 10:25h, i es tracta d'una declaració via telefònica des de la presó d'Estremera, segons ella mateixa ha explicat. Després d'identificar-se com José Villarejo, el comissari jubilat, investigat entre altres delictes per organització criminal, suborn, extorsió i blanqueig, diu desitjar que "tots puguin escoltar" la seva versió perquè, a parer seu, el mantenen a la presó "per evitar que pugui parlar" i "defensar-se de tanta mentida".

Es refereix a la reunió entre l'advocat de la seva dona, Javier Iglesias, i els fiscals d'Anticorrupció encarregats de la seva causa, contingut de la qual es va difondre la setmana passada i en la qual el lletrat els hauria ofert el silenci de Villarejo a canvi de la llibertat provisional. "És rotundament fals que manes a algú a ningú a veure cap fiscal", assegura a la gravació.

Segons la seva versió, des de la fiscalia es va sol·licitar una reunió amb el seu advocat i davant la seva negativa, van citar al de la seva dona. "El meu advocat es va negar perquè va posar com a condició que estigués present el jutge De Egea, al qual han fet fora perquè volia posar-me en llibertat", assenyala en relació amb el què ha portat fins ara la instrucció del cas Tàndem i que ha abandonat l'Audiència Nacional al·legant "motius personals".

Villarejo afirma, a més, que a Anticorrupció li van dir que "si volia estar lliure, hauria de col·laborar totalment i explicar-los tot sobre les persones de nivell" amb les quals va tenir "relació", però "no tenien gens d'interès a conèixer detalls sobre menjars i reunions amb altres jutges i fiscals" sinó sobre la Corona.