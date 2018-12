Villarejo denuncia tortures i tractes degradants a la presó d'Estremera

L'excomissari José Manuel Villarejo ha denunciat davant el jutge tortures i tracte degradant a la presó madrilenya d'Estremera, on està ingressat de forma preventiva des de fa més d'un any. En un escrit enviat al jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional, el seu advocat, Antonio José García Cabrera, assenyala que durant la seva estada a Estremera Villarejo "ha patit determinats comportaments de paraula o obra que rebaixen i envileixen la seva situació de reclusió, sent menyspreat i atropellat el fonamental valor de la seva dignitat personal".

L'excomissari, investigat en el cas Tàndem, demana que s'adoptin les mesures de protecció de la seva "integritat física i moral que siguin procedents" i relata alguns episodis en què fonamenta la seva denúncia. En l'escrit relata un escorcoll després d'un "vis a vis" familiar el passat 26 de novembre, en què denuncia tracte humiliant, i un altre del passat dia 10. En aquest es refereix a unes suposades amenaces d'aïllar-lo i incomunicar-lo d'un funcionari que li hauria dit que "gent molt important" havia demanat al director que aconseguís saber el "lloc on tenia una còpia de tot".

Villarejo és al centre d'una trama d'espionatge polític i policial amb enregistraments als seus interlocutors, la difusió dels quals ha causat gran enrenou en els últims mesos i ha posat en dificultats a la ministra de Justícia, Dolors Delgado, o l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, que va acabar abandonant la política.

En el seu escrit al jutge assegura que analitza els medicaments que li subministren davant la sospita que puguin intentar acabar amb la seva vida i cita el cas del periodista saudita Jamal Khashoggi, assassinat al consolat del seu país a Istanbul. El passat 18 de desembre, l'excomissari va enviar un altre escrit al jutge De Gea en què demana de nou la seva excarceració i al·lega que la seva edat, 67 anys, i els problemes de salut que arrossega li estan passant factura a la presó, per la qual cosa proposa que se li decretin mesures cautelars més lleus.