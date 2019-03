Villarejo emmarca l'espionatge a Pablo Iglesias en una "investigació policial"

L'advocat del comissari jubilat i en presó provisional José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera, ha relacionat aquest dijous el robatori del telèfon mòbil d'una exassessora del líder d'Podem Pablo Iglesias i la difusió posterior de la informació privada que contenia amb una "investigació policial". "Tot és una qüestió d'una investigació policial i ell, per descomptat, només l'ha vehiculat en l'àmbit policial", ha assenyalat en relació a la informació continguda en aquell mòbil, que, segons ha dit, s'hauria emmagatzemat en un 'pendrive' .

Villarejo estava citat a les 10.00 hores davant del titular del jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, per detallar la informació que diu que té sobre l'"autoria real" dels atemptat de l'11 de març del 2004 a Madrid. Amb tot, com que l'instructor d'aquesta peça és el mateix que l'investiga per delictes d'organització criminal, extorsió i suborn (entre d'altres) en el cas Tàndem, la Fiscalia Anticorrupció ha aprofitat la citació per interrogar-lo per la peça 10 del causa, recentment oberta i en la qual aquest dimecres es van presentar Pablo Iglesias i la que va ser assessora, Dilma Bousselham, com a acusació.

L'origen d'aquesta línia de recerca està en la sostracció del mòbil de Bousselham, persona llavors molt pròxima a Iglesias, l'any 2016, i la difusió en premsa d'informació privada sobre el líder de Podem que el terminal contenia. Totes aquestes dades han aparegut entre la documentació intervinguda a Villarejo quan el van detenir el 2017 i s'han incorporat a la causa oberta contra ell a l'Audiència Nacional.

En declaracions als mitjans, García Cabrera s'ha referit a aquest assumpte per incidir que "Villarejo no ha fet cap robatori de cap material", de "cap document ni d'aquest 'pendrive' ni de res", "no ha revelat cap informació privada del senyor Pablo Iglesias" i "no ha participat en cap campanya contra ell". "Haurien de preguntar-se d'on va sortir aquest 'pendrive' i com es va vehicular aquest 'pendrive'", ha dit als mitjans, i ha recalcat que el seu patrocinat "no participa en cap robatori ni fa cap ús indegut de cap informació".