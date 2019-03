Villarejo hauria guardat còpies de les gravacions de Corinna

Tot i haver negat ser l'autor de la filtració de la conversa de Corinna Larsen en què reconeixia haver actuat com a testaferro de Joan Carles, l'excomissari Villarejo reconeix en una gravació detectada per la unitat d'assumptes interns que tenia set còpies d'una declaració jurada de Larsen, una de les quals a l'estranger. Així n'ha informat 'La Vanguardia', que recorda que Villarejo va sostenir, després que la Policia Nacional entrés a casa seva i s'emportés tot el material que hi tenia, que s'havia quedat sense cap còpia.

Villarejo va fer aquesta afirmació al febrer de 2017, i assumptes internes l'hauria feta servir per catalogar l'operativa de filtracions als mitjans desenvolupada per l'excomissari. Des que està en presó preventiva, acusat d'organitzar una organització criminal, s'han anat difonent gravacions de persones rellevants amb les què va mantenir trobades per intentar forçar el seu alliberament, segons el jutge i la Fiscalia Anticorrupció.

"En qualsevol moment es buscaran un jutge per justificar un registre a casa meva", deia en la gravació: "A veure què troben. Dues o tres coses perquè les trobin i no les hagin de buscar ja les tinc preparades. Li diré al secretari: prengui nota, que s'emporten això, una declaració jurada d'una senyora que es diu Corinna és aquí". Amb aquestes paraules va explicant al seu interlocutor que havia preparat deixar rastre de les gravacions de Larsen. Així, els investigadors creuen que l'excomissari va guardar les gravacions per poder fer xantatges a l'Estat: "No es preocupi perquè la trenquin perquè tinc moltes còpies... Tinc set còpies, òbviament. Tres d'elles a l'estranger", assevera.