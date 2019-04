De Vinyoli a Lorca o Maria Mercè Marçal: Batet regala poemaris als candidats rivals

La cap de llista del PSC al 28-A, Meritxell Batet, ha volgut regalar aquest Sant Jordi un poemari a cadascuna de les candidates i candidats de la resta de formacions, tot i que en el cas d'Oriol Junqueras (ERC) i Jordi Sánchez (JxCat), en presó preventiva, ha optat per fer el regal als seus números dos. "La poesia normalment està més aparcada i costa més de vendre, però és un element cabdal per a potenciar el nivell cultural", ha argumentat sobre la tria del gènere literari.

La cultura ha de servir per unir-nos, per afavorir la convivència entre tots i per fer que el nostre país prosperi. Els llibres són també una manera de buscar complicitats i punts d'acord, fonamentals en política. Per això, avui regalaré un poemari als meus adversaris per al #28A pic.twitter.com/xrRqVLQp3c — Meritxell Batet (@meritxell_batet) 23 de abril de 2019

Així, enviarà a Jaume Asens (En Comú Podem) 'El lament d'Europa', de Francesc Vélez. A Gabriel Rufián (ERC), 'Vent d'Aram', de Joan Vinyoli -un dels poetes preferits de la ministra-, on s'inclou un poema dedicat a Rafael Albertí que explica que "tots catalans vincles amb gent resta d'Espanya". En el cas de Laura Borràs (JxCat) ha triat 'Digue'm la veritat sobre l'amor', de W. H. Auden. "És un autor que segur que li agrada, a Twitter té alguna cita d'ell", ha argumentat Batet.

Per a la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, la ministra ha optat per 'Desglaç', de Maria Mercè Marçal, "perquè la cultura catalana també és cultura espanyola i perquè conegui una de les nostres poetes contemporànies", ha dit. I per a la cap de llista de Cs, Inés Arrimadas, Batet ha escollit una antologia de Federico García Lorca que inclou l''Oda a Salvador Dalí', "perquè un referent cultural i universal com Lorca,que és de la seva terra d'origen, també ha posat en valor la cultura catalana. La cultura ha de servir per unir-nos i per buscar la convivència", ha afegit la socialista.