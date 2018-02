Viver Pi-Sunyer, al jutge : "No vaig tenir cap capacitat de decisió en l'1-O"

Carles Viver Pi-Sunyer va negar la seva participació en l'organització del referèndum de l'1-O. Així ho va assegurar aquest dimecres davant del jutge, segons els àudios publicats per 'La Vanguardia'. "Mai no hi vaig tenir cap capacitat de decisió política ni jurídica", va defensar.



"S'ha creat una llegenda sobre la meva feina que no es correspon amb la realitat", va dir davant del jutge. Viver i Pi-Sunyer, investigat pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona en considerar-se un dels arquitectes de la independència de Catalunya, va relatar que ell va mostrar-se reticent tant a la DUI com a la celebració d'un referèndum, i que apostava per unes eleccions.



L'exmagistrat del Tribunal Constitucional, però, va admetre que va assessorar sobre l'elaboració d'estructures d'estat, que només serien possibles si Catalunya s'independitzés. "Es podria preparar una normativa després de la desconnexió sempre que aquesta preparació no s'inclogués al 'Butlletí de la Generalitat', que no s'apliqués", va destacar.

De fet, Viver Pi-Sunyer va afirmar que des del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) "poques vegades em preguntaven sobre com assolir la desconnexió", i que ell estava centrat en "un cop es produís la desconnexió". D'aquesta manera, també va sostenir que en alguna de les reunions va defensar que si no hi havia el 50% dels vots "no es podia arribar fins al final del procés de desconnexió".



Respecte d'alguns dels documents requisats en què es reflecteix que el jurista va col·laborar en l'elaboració d'un full de ruta per a la independència, Viver Pi-Sunyer ho va desmentir. "No hi havia un únic pla. Hi havia molts plans. Cadascú defensava una mica el seu".



En la mateixa línia, Viver Pi-Sunyer va negar la seva participació en la creació d'un exèrcit català. "No feia cap tasca sobre la defensa de l'estat català. Havia de fer-ho un futur constituent, en una futura Constitució en la qual jo no entrava", va concloure.