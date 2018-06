Vives nega davant el jutge irregularitats en les adjudicacions de l'Ajuntament de Barcelona a l'època Trias

L'extinent d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives ha negat aquest dilluns davant el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que existís cap mena d'irregularitat en les adjudicacions que va fer com a regidor de CDC. Vives ha declarat davant De la Mata pel cas 3% després que l'Audiència Nacional assumís la causa i hagi citat a declarar 23 persones investigades. Vives ha afirmat que durant la declaració ha demostrat que les acusacions de la Guàrdia Civil "no s'aguanten per enlloc", ha defensat "l'absoluta integritat" de l'equip de govern de l'alcalde Xavier Trias i ha lamentat que l'Ajuntament de Barcelona s'hagi personat com a acusació particular en el procés.

Segons fonts de la defensa, durant la seva declaració ha explicat que ell s'encarregava de la direcció estratègica, però no del seguiment executiu dels projectes, i ha apuntat que les licitacions de BIMSA les feia el consell d'administració seguint sempre les propostes dels tècnics. També ha afirmat que no coneixia l'empresari Josep Manel Bassols ni s'havia reunit amb ningú de la seva empresa Oproler, així com que tampoc ha rebut mai regals d'empresaris a canvi d'adjudicacions, que van ser "impecables" en tots els casos. En aquest sentit, ha assegurat que no es va reunir mai amb l'exconseller de CDC Germà Gordó, amb qui –ha explicat– feia anys que mantenia una mala relació personal i política.

En declaracions a la premsa a les portes de l'Audiència Nacional, Vives ha celebrat que "per fi" s'hagi pogut "explicar" davant del jutge "després d'un any i mig" d'instrucció. "La veritat és que un es treu un pes de sobre", ha afirmat. Segons l'exregidor de CDC és "impossible" que es produïssin les irregularitats que se'ls atribueixen, i ha relatat que al llarg d'aquest dilluns li han preguntat sobre despeses inexistents. "M'han preguntat si en tenia coneixement, d'això, i he explicat que estic desvinculat de la direcció del partit des de fa 12 anys, i que ni abans ni ara no he tingut cap informació sobre aquest tema", ha assegurat.

Segons Vives, les acusacions són totalment infundades. "Només cal conèixer com funciona el sistema d'adjudicacions de l'Ajuntament de Barcelona per saber que no és possible fer-ho", i que "hi ha empreses de contractació i un munt de gent involucrada que ho fa impossible". En aquest sentit, la seva defensa ha criticat que la fiscalia intenti vincular donacions legals al partit amb les adjudicacions de l'Ajuntament. "El senyor Vives ni té coneixement de les donacions ni ha condicionat la seva actuació" a aquestes donacions, ha afirmat el seu advocat.