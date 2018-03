"Vols ser consellera? Clínica estètica": les joventuts del PSC exigeixen la dimissió de Salvadó

Aquest dijous a la nit, coincidint amb la investidura fallida de Jordi Turull, la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) ha iniciat una campanya per exigir que el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, deixi el seu escó després pels seus comentaris masclistes en una conversa telefònica filtrada amb l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós.

Salvadó, que parlava sobre les dificultats per trobar una candidata per a la conselleria d’Ensenyament, va arribar a dir: "Doncs mira, la que tingui les mamelles més grosses i ja està. I et quedes tan ample". "Les declaracions de mal gust són prou greus perquè el diputat dimiteixi o el partit al qual pertany prengui una decisió i l'aparti d'aquesta responsabilitat política", assenyala la JSC en un comunicat emès després d'enganxar durant la nit cartells de denúncia de les paraules masclistes de Salvadó a les diferents delegacions dels Serveis Territorials d'Ensenyament.

"Vols ser consellera? Clínica estètica", es llegeix en un d'ells, al costat del logotip d'ERC. Un altre utilitza el lema "Jordi Turull no dona la talla", i fa servir un '3%' girat cara amunt per simular els pits del candidat de JxCat a la investidura. L'últim dels cartells inclou titulars de notícies sobre les declaracions de Salvadó. De moment, ERC ha obert un expedient informatiu a Salvadó, però el manté en el càrrec i no ha decidit si li imposa una sanció per uns comentaris que -això sí- ha reprovat.