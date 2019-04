El País Basc rep Vox amb protestes i aldarulls al carrer

El País Basc, la terra del líder de Vox, Santiago Abascal, ha rebut el partit d'extrema dreta amb protestes convocades per l'esquerra abertzale que han acabat amb aldarulls a Bilbao i Sant Sebastià. Davant del Palau Euskalduna de Bilbao, els manifestants han cridat consignes contra l'extrema dreta i a favor de la independència d'Euskadi i han acabat llançant pedres, ampolles i pots de fum. També han cremat contenidors. L'Ertzaintza ha carregat contra els manifestants per mantenir-los allunyats de l'entrada del palau i ha detingut quatre persones.

El míting a Sant Sebastià ha acabat amb incidents entre alguns dels assistents a l'acte i els manifestants que s'han concentrat davant del Palau de Congressos de Sant Sebastià, el Kursaal. Quan ha acabat l'acte i els simpatitzants de Vox han sortit del recinte, els dos grups han protagonitzat insults, empentes i alguna agressió aïllada, tot i la presència de l'Ertzaintza, que ha intentat apartar els manifestants per facilitar la sortida dels assistents al míting.

Durant el seu discurs, davant d'unes 400 persones –Vox no ha aconseguit omplir la sala d'actes del Kursaal–, Abascal ha fet una defensa aferrissada de la "pàtria espanyola" i ha advertit que només votant Vox es pot garantir la unitat d'Espanya: "Ens juguem la supervivència d'Espanya i la llibertat", ha dit. "Ni país, ni estat, ni eufemismes semblants. És la nostra pàtria", ha dit davant d'uns simpatitzants que han estat aplaudint i lloant Abascal durant tot l'acte, que ha acabat –com els del PP– amb l'himne espanyol.

El líder de la formació ultradretana també ha carregat, com és habitual, contra la immigració i contra les polítiques del PSOE. Sánchez "és un perill per a Espanya", ha assegurat, amb una frase calcada a la que pronuncia habitualment el líder del PP, Pablo Casado. Abascal farà aquesta tarda un míting a Bilbao, ciutat on va néixer, i aquest diumenge a Vitòria.