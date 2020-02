El senador de Vox per Ceuta renuncia a la seva acta al ser investigat per violència masclista

El senador de Vox per Ceuta Juan Ros Alcaide, investigat per presumpta violència masclista contra la seva dona, ha renunciat aquest dijous a la seva acta a la cambra alta espanyola, de manera que ja no estarà present al ple de la setmana que ve. Ros Alcaide va prendre la decisió dimecres després que la formació d'extrema dreta el suspengués cautelarment de la militància i ja ha presentat al registre del Senat l'escrit amb el qual deixa el seu escó. La renúncia, segons informa Europa Press, va arribar després que el PSOE, JxCat i ERC sol·licitessin la dimissió immediata del senador.

El partit de Santiago Abascal ha explicat en un comunicat que el mateix senador havia traslladat al partit la intenció de renunciar a l'acta "per centrar-se en el procés judicial al qual s'enfrontarà a partir d'aquest moment". Els ultradretans recorden que, en casos com aquest, el reglament de càrrecs electes implica la devolució de l'acta i l'obertura d'un expedient disciplinari d'expulsió. Vox també ha assenyalat que, com la resta de candidats, Ros Alcaide va presentar diversa documentació per integrar-se a les llistes, inclòs un certificat que "deixava clar que no existien antecedents penals de cap tipus".

Els fets pels quals està sent investigat van passar dimarts a Alhaurín de la Torre (Màlaga). Agents de la Guàrdia Civil es van dirigir al seu domicili després de rebre un avís i hi van trobar la dona amb senyals de violència i restes de sang. El cas ha arribat al jutjat de violència contra la dona número u de Màlaga, però el senador es va negar a ser citat com a investigat, fent valer la seva condició d'aforat. Els senadors només poden ser investigats pel Tribunal Suprem mentre estan al càrrec i sempre que la cambra alta aprovi retirar temporalment la immunitat parlamentària. Ara, sense l'acta de senador, ja podrà ser investigat.