Vox es querella contra Echenique i Teresa Rodríguez per haver-los acusat de ser "còmplices de violadors i assassins"

Vox ha presentat aquest dimarts una querella als jutjats d'instrucció de Madrid contra el secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, per delictes de calúmnies, injúries continuades i odi després d'acusar els dirigents de la formació ultradretana de ser "còmplices dels violadors i els assassins". Paral·lelament, la formació dirigida per Santiago Abascal presentarà pròximament una altra querella al Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia contra la secretària general andalusa de Podem, Teresa Rodríguez, pels mateixos delictes per expressar-se en termes similars als d'Echenique. Els dos dirigents de Podem van opinar la setmana passada que Vox era còmplice de "violadors i assassins" per la seva postura contrària a les mesures per lluitar contra la violència de gènere.

Echenique va criticar que el PP i Ciutadans estiguessin negociant el govern d'Andalusia "amb els còmplices dels violadors i els assassins", en referència a Vox, i Rodríguez els va definir com un "partit franquista i masclista, que no vol que es lluiti contra la violència contra les dones i que per tant és còmplice dels feminicidis". "Des de Vox no permetrem que els nostres votants i afiliats siguin criminalitzats per criticar lleis que han estat manifestament ineficaces per resoldre la violència davant els col·lectius més febles de la societat", ha afirmat el vicesecretari jurídic de Vox, Pedro Fernández. En les querelles, Vox els acusa de delictes de calúmnies, tipificat a l'article 205 del Codi Penal; d'injúries, tipificat a l'article 208 i que a més tindria l'agreujant de ser continuat, i d'un delicte d'odi, que està recollit a l'article 510 del mateix codi, segons assenyalen en un comunicat.