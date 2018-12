Vox avisa Sánchez que si convoca eleccions "no durarà ni un minut a la Moncloa"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "no durarà ni un minut a la Moncloa" si convoca eleccions anticipades. En una entrevista al diari 'Abc', Abascal ha acusat Sánchez de "no tenir escrúpols" i ha vaticinat que ajornarà tant com pugui la convocatòria d'eleccions. Tot i això, l'ha avisat que no pot "evitar" les eleccions europees, municipals i autonòmiques, en què, segons Abascal, Vox "arribarà amb una extraordinària força". El líder del partit d'extrema dreta ha prioritzat expulsar del poder el PSOE per haver "pactat" amb els "enemics d'Espanya que han fet un cop d'estat separatista". Amb tot, ha afirmat que l'"aliança amb els independentistes" no ha agradat a militants socialistes que han votat Vox en els últims comicis andalusos.

Abascal ha sigut entrevistat avui per primera vegada a l''Abc' i a Telecinco després que la formació obtingués 12 escons al Parlament andalús. Fem un recull de les frases més polèmiques de l'entrevista televisiva.

1. "Vox no és un partit d'extrema dreta, és un partit d'extrema necessitat".

2. "No volem una llei que criminalitzi els homes. [...] Vull una llei que les protegeixi a elles de qualsevol maltractador i a ells de les denúncies falses de qualsevol desaprensiva".

3. "No tota l'Àfrica cap a Europa".

4. "El matrimoni és la unió entre l'home i la dona".

5. "Hi ha homosexuals que voten Vox i pensen el mateix que nosaltres".

6. "A Vox pensem que els homes i les dones són iguals. ¿No es poden unir dades d'immigració i violència cap a les dones, i sí que es poden unir dades de violència i masculinitat?"

7. “Defensem la unitat nacional i creiem en la llibertat dels espanyols".

8. "Creiem que les autonomies ataquen la llibertat dels espanyols".

9. "Pensem que l'avortament no és un dret, fins i tot les feministes més radicals pensen que és dolent per a la dona".

10. Sobre l'exhumació de Franco: "Els morts s'han de deixar on són. [...] No sé si hi ha nostàlgics franquistes a Vox, el que sí que hi ha són nostàlgics de la falç i el martell a Podem".