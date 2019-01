Els ultres de Vox esgarrapen un milió i mig de votants al Partit Popular

El partit ultradretà Vox manté a l'alça les expectatives d'entrar al Congrés de Diputats. I és que segons una enquesta publicada aquest dijous al digital 'Eldiario.es', Vox obtindria ara un 8,1% dels vots si es fessin eleccions generals. Una xifra que es traduiria en 15 o 18 escons a la cambra baixa. Així, la formació de Santiago Abascal hauria pujat 1,3 punts respecte a les perspectives de fan tan sols un mes.

A més, Vox ja disposaria d'un milió i mig d'exvotants del Partit Popular, cosa que representa tres quartes parts de l'electorat dels d'Abascal. D'acord amb el sondeig, mig milió d'aquests antics votants populars van optar per Mariano Rajoy als comicis del 2011, tot i que es van abstenir als següents, l'any 2016. La resta es van mantenir fidels a l'expresident.

Tot i això, Vox també rebria exvotants de la resta de formacions, especialment de Ciutadans, d'on provindrien 297.000 d'aquests votants. En tercera posició se situaria Podem, que perdria 96.000 electors, i el PSOE, amb 59.000.

Els populars, els votants menys fidels

El partit de Pablo Casado estaria perdent ara més d'un de cada deu votants que els va donar suport a les últimes generals. És a dir, l'11,9%. En aquest sentit, els populars són la formació que pitjor fidelitza els seus electors en aquests moments: només aconseguiria retenir el 67% dels votans que van tenir a les eleccions del 2016.



El PSOE de Pedro Sánchez és, ara per ara, la formació de l'espai polític espanyol que manté més la lleialtat dels votants: fins a un 83,1% de les persones que van votar-los el 2016 asseguren que, si avui es fessin eleccions, els tornarien a donar suport. Així, d'acord amb l'enquesta, els socialistes veurien com s'escapen el 6,4% dels seus votants cap al partit d'Albert Rivera, i un 6,1% optarien per l'abstenció.



Ciutadans també obté bons resultats pel que fa als vincles amb l'electorat i s'assegura la confiança d'un 80,1% dels últims votants. La formació, amb tot, envia un 9,5% del seu cos electoral a la ultradreta d'Abascal. Finalment, els de Pablo Iglesias tampoc assoleixen bons resultats pel que fa a la fidelitat del seu gruix electoral i tan sols en retindria el 69,5%. La major part de la pèrdua, un 13,2%, es dirigeix al PSOE.

Majoria absoluta de la dreta

En la línia de les últimes enquestes, el digital també estableix que el bloc format pel PP i Cs –amb el suport de Vox– aconseguiria la majoria absoluta al Congrés. Així, la suma dels tres partits representaria un 51,1% del total dels vots, entre 177 i 184 escons –la majoria se situa en els 176–. La coalició de PSOE i Podem només obtindria el 40,2% del suport total.



En tot cas, sembla que les dues formacions més veteranes de l'actual arc parlamentari, el PP i el PSOE, se situarien en un empat tècnic. Els de Sánchez obtindrien el 24,1% dels vots, una xifra molt semblant a la del partit de Casado, el 23,8%. Uns resultats que situarien, per primera vegada, els partits capdavanters del bipartidisme espanyol per sota dels cent diputats.