Vox carrega contra la JEC pel debat: “Ens volen silenciar”

Disposat a treure rèdits del fet que la Junta Electoral Central hagi deixat Vox fora del debat que preparava Atresmedia, el líder de la formació, Santiago Abascal, va aprofitar un míting electoral aquest dimecres a Granada per alimentar el discurs victimista pel tracte que rep dels mitjans. “Ens volen silenciar”, va assegurar davant de les més de 2.000 persones que es van reunir al Palau de Congressos de la ciutat andalusa. “Se’ns roba el debat a l’últim moment i se li permet a un separatista colpista des de la presó”, va dir en al·lusió a l’autorització de la JEC al líder d’ERC, Oriol Junqueras, d’oferir telemàticament una roda de premsa divendres a l’ACN.

Obsessionat amb l’independentisme català, “que vol trencar Espanya”, Abascal va aprofitar la decisió de la JEC per fer campanya davant els granadins com més li agrada, atacant els partits sobiranistes. Segons el líder de Vox, que a Junqueras se li permeti participar en un acte electoral demostra que “els separatistes manen a Espanya”. Dimecres va tornar a prometre que posarà sobre la taula la il·legalització del PDECat i d’ERC. Quan ho va dir, l’auditori en ple es va aixecar per aplaudir entusiasmat. També va haver-hi forts aplaudiments quan va assegurar que els mitjans de comunicació “manipulen” quan parlen de Vox i esbomben, entre altres suposades fake news, que el partit “està en contra de Catalunya”.

Extrema dreta sense complexos

Amb el míting a Granada, Vox tornava a Andalusia, la primera comunitat on ha aconseguit representació. A les eleccions del desembre, un de cada deu andalusos va votar el partit d’extrema dreta, resultat que la formació populista aspira a repetir -i fins i tot millorar- a les eleccions generals del 28 d’abril. Un Santiago Abascal més exaltat que en altres ocasions va tornar a exhibir un discurs d’extrema dreta sense complexos: “Hi ha immigrants que no volen acceptar la nostra forma de viure. Alguns pretenen venir aquí a imposar la xaria”, va assegurar entre crits de “Fora els moros!”

Vox ha optat per una campanya plena de símbols històrics. Si arrancava a Covadonga (Astúries) la setmana passada, dimecres Abascal es plantava a Granada per proclamar que amb les eleccions generals comença “la Reconquesta” d’Espanya, una metàfora que utilitza habitualment per referir-se al fet que Vox -els autèntics espanyols, “que no tenen vergonya de ser-ho”- entrarà al Congrés per garantir la unitat d’Espanya i per apartar “separatistes, comunistes i proetarres”. La presa de Granada, escenari de la fi de la conquesta del regne nazarí per part dels Reis Catòlics al segle XV, va suposar l’expulsió definitiva dels àrabs. Ara el que intenta Vox és fer fora de l’escenari polític els partits que posen en perill la unitat d’Espanya. “No heu vingut aquí ni per Vox ni per mi. Heu vingut aquí per España, la vostra pàtria”, va dir als seus simpatitzants.

Tot i les batalles internes del partit a Andalusia, Abascal va exhibir a Granada el múscul de la formació, amb un Palau de Congressos ple a vessar -unes 200 persones es van quedar a fora- i un públic entregat. Al costat del líder del partit hi havia el flamant fitxatge de Santiago Abascal com a número 1 per Granada a les generals, l’exadvocada de l’Estat Macarena Olona. “La Reconquesta ja ha començat i acabarà al Congrés de Diputats. Perquè no tornem a veure aquella imatge de Pedro Sánchez assegut amb Torra a Pedralbes com si fos un cap d’Estat”, va subratllar Olona.