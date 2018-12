Vox entraria al Congrés i la dreta podria assolir majoria absoluta, segons una enquesta d''Eldiario.es'

Vox entraria al Congrés amb 10 o 11 escons si se celebressin eleccions generals, segons una enquesta de Celeste-Tel publicada a 'Eldiario.es', i podrien servir perquè el bloc de la dreta assolís la majoria absoluta. Juntament amb el PP (98-101) i Cs (63-66), obtindrien entre 171 i 178 diputats. Els populars quedarien en segona posició (24,7%), però amb un empat tècnic amb el PSOE (25,2%), que guanyaria les eleccions amb entre 100 i 103 escons.

Aquestes dades contrasten amb les que ha ofert el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) les últimes setmanes, que pronosticaven una àmplia victòria del partit de Pedro Sánchez amb fins a 12 punts més que els conservadors. La davallada més destacada segons l'enquesta publicada per 'Eldiario.es' seria la de Podem, que seria quarta força i passaria de 71 escons (tenint en compte els vots de les confluències) a 48-50. Amb aquestes dades sobre la taula el tàndem PSOE-Podem aconseguiria entre 148 i 153 i només amb la part alta de la forquilla aconseguiria revalidar la majoria de la moció de censura a Mariano Rajoy.

L'entrada de la formació d'extrema dreta liderada per Santiago Abascal seria possible gràcies a un 6,8% de suports provinents d'exvotants del PP i Cs. Un 11,2% dels enquestats que van declarar haver votat els populars el 2016 diuen que ara optarien per Vox, mentre que un 7,1% dels que van fer confiança a Albert Rivera ara es posicionarien a favor de Vox.

'Sorpasso' d'ERC als comuns

A Catalunya, Esquerra guanyaria les eleccions a Catalunya amb entre 11 i 12 diputats i faria el 'sorpasso' a En Comú Podem, que passaria dels 12 actuals a 10. Per la seva banda, el PDECat baixaria dels 8 escons actuals a 6, la meitat dels que obtindrien els seus socis de govern a Catalunya.