Vox esgarraparia vots a Ciutadans i entraria al Congrés, segons una enquesta de Metroscopia

Una enquesta de Metroscopia per Henneo Media, el grup de '20 minutos', confirma el creixement de l'extrema dreta en la política espanyola. Segons el primer sondeig fet després de l'acte de Vox a Vistalegre, la formació aconseguiria entrar al Congrés amb un 5,1% dels vots com a cinquena força. Ho faria gràcies a la poca fidelització dels votants del PP, però, sobretot, gràcies als de Ciutadans: un 8% dels que van votar el partit taronja fa dos anys votarien la formació liderada per Santiago Abascal.

Segons l'enquesta, el PSOE es mantindria com a primera força, tot i que és el partit que més baixa respecte al sondeig que l'empresa va fer al setembre (perdria 2,5 punts). El PP es mantindria com a segona força, encara que també baixaria dues dècimes. La tercera posició continuaria sent per a Ciutadans, que perd 1,6 punts. Podem, en canvi, és l'única formació que millora els resultats. El partit liderat per Iglesias pujaria 2,6 punts i continuaria en la quarta posició.