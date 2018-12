Els tuits més polèmics del candidat de Vox a la Junta d'Andalusia

El candidat de Vox a la Junta d'Andalusia, Francisco Serrano, és conegut pel seu discurs dur contra el feminisme i per la seva croada contra la llei de violència de gènere, que ha portat també a les xarxes socials. Des d'assegurar que "no hi ha dones liberals que es proclamin putes, bruixes i bolleres", fins a dir que Pablo Iglesias defensa el "feminisme climàtic", a questes són algunes de les seves piulades més polèmiques del jutge, que va ser inhabilitat durant dos anys per modificar el règim de visites d’un pare sobre el seu fill sense donar audiència a la seva mare i, posteriorment, va treballar com a jutge de família en un jutjat de Badalona.

D'un jutge acusat de prevaricar a un veterinari que minimitza el franquisme: així són els 12 diputats de Vox

Desde luego lo que no hay son mujeres liberales que se proclamen putas, brujas y bolleras.Eso está reservado para piojosas d ultraizquierda — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) 9 de mayo de 2016

Hace poco decía que era imposible poder ser más gilipollas. Pues no, me equivocaba: Sí se puede.Y haciendo además gala a su lema, se puede hasta el infinito y más allá.

Feminismo climático: Podemos reclama informes de género ante sequías o precipitaciones https://t.co/ZB008kSDI0 — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) 21 de julio de 2018

El setembre del 2017, Serrano va protagonitzar una polèmica a Twitter després d’enviar un suposat missatge de suport a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, a qui una dona havia desitjat a través de les xarxes socials que violessin en grup. Serrano va fer una piulada en què adjuntava una fotografia de la dona en qüestió i afirmava: “A aquesta desgraciada no crec que la violin mai ni en grup, ni en colla, ni amb traïdoria ni amb nocturnitat. Tot el meu suport a Inés Arrimadas”.

A esta desgraciada no creo que nunca la violen ni en grupo,ni en cuadrilla, ni con alevosía o nocturnidad. Todo mi apoyo a @InesArrimadas pic.twitter.com/kRMHwBcrtl — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) 6 de septiembre de 2017

"El feminisme radical d'esquerres el formen lesbianes violentes i ressentides misàndriques que s'emporten els diners públics", va dir el novembre del 2015. Serrano ja va ser cap de llista de Vox en la campanya d'aquell any.

El feminismo radical de izquierda lo forman lesbianas violentas y resentidas misándricas, que se llevan el dinero público. Y el PP traga — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) 7 de noviembre de 2015

Amb aquestes piulades resumia el programa electoral del seu partit.

Sí a los toros, sí a la caza, sí a las tradiciones, sí a la vida rural, sí a la derogación de la ley de memoria histórica, sí al cambio de la ley de violencia de género, sí a Andalucía, sí a España. #AndaluciaporEspaña

✅ Vota a VOX — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) 30 de noviembre de 2018