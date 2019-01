Vox es va fundar amb un milió d'euros d'un grup d'iranià d'excomunistes a l'exili, segons 'El País'

Després de publicar que un grup iranià a l'exili va finançar la campanya electoral europea de Vox el 2014, 'El País' informa que els excomunistes i opositors a l'actual règim iranià també van pagar les despeses del dia a dia del partit ultra des de la seva seva creació fins a l'arribada dels comicis. Entre les despeses sufragades pel grup, anomenat Consell Nacional de la Resistència de l'Iran (CNRI), hi ha la fiança i el lloguer de la seu de la formació, els sous de la plantilla i del líder del partit –Santiago Abascal–, mobles i ordinadors. Segons un full de càlcul secret amb les donacions al qual el diari ha accedit, Vox va ingressar aquestes transferències internacionals en una caixa comuna de despeses corrents.

El CNRI és un grup que va tenir un braç armat i fins al 2012 era a la llista d'organitzacions terroristes dels EUA, i va donar suport a Vox des del principi: la formació d'ultradreta va rebre la primera transferència el mateix dia que es va inscriure al registre de partits (1.156,22 euros), segons el diari, a qui el primer president i fundador de la formació, Alejo Vidal-Quadras, ha admès que "els fons dels exiliats iranians" van servir tant per pagar la campanya del 2014 com "per posar Vox en marxa".

Entre el 2013 i el 2014 els simpatitzants de l'organització iraniana van enviar 971.890,56 euros a Vox. "Santiago Abascal ho sabia, l'hi vaig explicar", insisteix Vidal-Quadras: "Li va semblar bé". El milió d'euros iranià va aterrar al compte del partit a través de 35 recaptadors, que van recollir fons per a la formació. "Els donatius no van venir de l'organització, sinó de simpatitzants del CNRI", explica Vidal-Quadras. Segons 'El País', la relació de Vidal-Quadras amb el grup iranià es remunta a la seva etapa com a eurodiputat (1999-2014). Vidal-Quadras va participar en més de 14 edicions de la trobada anual que el CNRI celebra a París, un acte al qual també han assistit els expresidents José Luis Rodríguez Zapatero i José María Aznar i l'exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. El grup va deixar d'invertir diners en Vox quan Vidal-Quadras va abandonar el partit.