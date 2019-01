Vox demanarà la il·legalització d'Arran i els col·lectius antifeixistes

Vox presentarà una denúncia global a la Fiscalia per reclamar la il·legalització d'Arran, organització juvenil de l'esquerra independentista, a més d'altres col·lectius antifeixistes. Així ho ha explicat Jorge Buxadé, portaveu del partit d'extrema dreta a Barcelona, en una roda de premsa aquest dilluns al matí a l'Hotel Barceló Sants de la ciutat. El dirigent de Vox ha argumentat que Arran ha assumit "directament" l'autoria de diversos actes contra membres de la formació ultra. A més, el partit demanarà una reunió "urgent" amb la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, perquè expliqui la persecució d'aquests "delictes". Buxadé també ha confirmat que Vox es presentarà a les municipals, a l'Eurocambra i al Parlament.

El portaveu de Vox a Barcelona ha afegit que, de moment, no hi ha la intenció d'ampliar la petició d'il·legalització a altres partits, ja que per ara només preveu portar la petició judicial contra les "associacions il·lícites" que promouen actes "d'intimidació i odi".



D'altra banda, el portaveu del comitè executiu estatal, Ignacio Garriga, ha apuntat que Vox també demanarà una reunió "urgent" amb Cunillera perquè expliqui les accions sobre la "persecució dels delictes comesos" contra el partit ultra. Així mateix, Garriga ha anunciat que també instarà la delegada del govern espanyol a Catalunya a convocar la Junta de Seguretat –l'òrgan que coordina els diferents cossos policials de l'Estat i autonòmics– perquè creï un "pla coordinat" que asseguri l'exercici dels "drets polítics" de Vox.



Finalment, Buxadé ha subratllat que no té "cap dubte" que Vox concorrerà al Parlament quan es convoquin eleccions a Catalunya, així com al màxim de municipis possibles. El dirigent del partit ha donat per fet que tindran representació a totes les "capitals de província" de l'Estat, i també a l'Eurocambra. En aquest sentit, ha avisat que la irrupció de Vox a Andalusia serà a partir d'ara la "normalitat política", perquè la formació entrarà a totes les institucions.



A Buxadé i Garriga els han acompanyat la presidenta de Vox a Barcelona, Lola Martín; la màxima dirigent a Tarragona, Isabel Lázaro, i el representant de Girona, Alberto Tarradas.