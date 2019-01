Vox amenaça ara d'impedir la investidura a Andalusia si no es negocien les seves propostes

Vox augmenta la pressió sobre el PP i Cs. El líder del partit d'extrema dreta, Santiago Abascal, ha amenaçat aquest dijous d'impedir la investidura del candidat del PP a Andalusia, Juanma Moreno –prevista per al 16 de gener–, si no es negocien les seves propostes. Acusa els populars i Ciutadans de voler imposar-los a la força el seu acord i no fer cas de cap de les exigències, inclosa la substitució de la llei de violència de gènere, que ahir dimecres van posar com a condició per posar fi "al 'cortijo' andalús" del PSOE.

"Si Cs i el PP volen els vots de Vox, s'hauran d'asseure amb Vox per escoltar el programa electoral que representen els nostres 12 diputats. I atendre, en la justa mesura d'aquests 12 diputats, ni més ni menys, les demandes de 400.000 andalusos", ha escrit Abascal en un llarg fil a Twitter. També ha denunciat els "insults" i el "menyspreu" que han rebut en les últimes hores, i ha assegurat que no donen suport en absolut a la violència contra les dones, tot i que volen desproveir de pressupost la lluita contra aquesta plaga.

Cs y PP han cerrado una pacto para repartirse los sillones de la Junta de Andalucía. Lo que ocurre es que no tienen mayoría suficiente para sostener ese pacto. Cualquier persona sensata entiende que, para conseguir los votos que les faltan, tendrán que negociar con otros — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 3 de gener de 2019

Igual que ja va fer ahir el seu líder a Andalusia, el jutge en excedència Francisco Serrano, Abascal ha volgut aclarir que la proposta de Vox sobre violència de gènere passa per "substituir les lleis d'ideologia de gènere, que no protegeixen la dona i persegueixen l'home només pel fet de ser home, per una llei de violència intrafamiliar". En aquest sentit, ha atacat durament Ciutadans –Albert Rivera va marcar distàncies ràpidament amb aquesta proposta ahir a la tarda– perquè considera que no fa gaire temps era una proposta de Ciutadans. Per recordar-ho, ha passat la imatge d'una piulada del partit taronja del febrer del 2016 en què proposava un pacte estatal contra la violència de gènere per promoure una "llei contra la violència intrafamiliar".

Sobre el tema en cuestión, VOX propone sustituir las leyes de ideología de género, que no protegen a la mujer, y persiguen al hombre solo por serlo, por una ley contra la violencia intrafamiliar. Es decir, lo mismo que proponía la veleta naranja no hace mucho.⬇️ pic.twitter.com/lTJgCNqy2Q — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 3 de gener de 2019

Diferències entre el PP i Cs

El PP ha evitat de moment carregar amb duresa contra Vox, tot i que continua defensant el pacte en contra de la violència de gènere. Ahir a la nit Pablo Casado va recordar que va ser justament Mariano Rajoy qui va impulsar-lo amb una dotació pressupostària de 1.000 milions d'euros –que no va arribar a executar mai i, de fet, qui ho ha fet ha sigut el govern de Pedro Sánchez, després d'una intensa disputa al Congrés–. Aquest dijous ha fet tres quarts del mateix en un acte amb afiliats a Ceuta. "Al PP ningú li ha de donar lliçons perquè som els que vam llançar, promoure i aprovar el pacte nacional contra la violència de gènere. Hem de posar fi a qualsevol mena d'assassinat i allunyar el debat partidista d'aquesta matèria", ha assenyalat.

🔵 @pablocasado_ sobre la VDG: “Al Partido Popular nadie le va a dar lecciones porque somos quienes lanzamos, promovimos y aprobamos el Pacto Nacional contra la Violencia de Género. Tenemos que erradicar cualquier tipo de asesinato y sacar del debate partidista esta materia”. pic.twitter.com/eT2RMEZqbT — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 3 de gener de 2019

Al seu torn, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, s'ha mostrat disposat a negociar amb Vox la investidura de Juanma Moreno malgrat les exigències de partit d'extrema dreta. Ara bé, ha insinuat que no cedirien a aquestes exigències i ha assegurat, com ja avançaven ahir fonts dels populars a Andalusia, que la intenció no era esmenar gairebé res de l'acord signat pel PP i Ciutadans. "Ningú que hagi sigut referendat pels ciutadans es pot negar a aquest acord, i crec que fa falta que es posi en marxa la legislatura perquè les mesures es puguin dur a terme al Parlament", ha dit en una entrevista a RNE.

La Moncloa alerta que és una política d'estat

El govern espanyol s'ha refermat aquest dijous en el convenciment que lluitar contra la violència de gènere és una "política d'estat". Ja divendres Pedro Sánchez va advertir que actuaria si es canviava aquesta política a Andalusia. "La lluita contra aquest masclisme criminal i assassí és una política d'estat i no podem retrocedir en aquest nivell de consideració", han assenyalat fonts de la Moncloa tot recordant que 976 dones han sigut assassinades per violència de gènere des que hi ha registres oficials, i que "el govern considera que una de les seves principals obligacions és garantir la seguretat de les dones".

Així s'ha expressat també Sánchez en un tuit de bon matí, en què ha enviat el condol a la família i els amics de la noia assassinada a Laredo (Cantàbria) a ganivetades per la seva parella. "Mai abandonarem el compromís per posar fi a la violència masclista. Alt i clar", ha advertit.