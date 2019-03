Vox investiga un militant de Toledo exmembre d'una formació neonazi condemnat per una agressió a València

El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, ha garantit aquest dilluns l'exemplaritat de tots els candidats de la formació a les eleccions estatals i ha assegurat que qualsevol militant condemnat per un delicte flagrant serà expulsat, com podria ser el cas de l'afiliat de Vox a Toledo al qual acusen d'estar condemnat per una agressió a un professor de sociologia de la Universitat de València.

Ortega Smith ha fet aquestes declaracions al programa 'Espejo público', després que el diari 'La Marea' hagi publicat que un dels membres del partit a Toledo, l'empresari José Ignacio Vega Peinado, va ser condemnat l'any 1995 a quatre anys de presó per pertànyer al grup neonazi Acción Radical i haver agredit l'any 1992 un professor de la Universitat de València i haver-li causat una discapacitat del 20%. "No sé qui és aquesta persona, no em conec el nom dels 42.000 afiliats", ha sostingut Ortega-Smith, tot i que 'La Marea' publica també una fotografia d'ells dos junts.

El secretari general de Vox ha afirmat que el partit obrirà una investigació per aclarir la situació de Vega Peinado –que abans va pertànyer al partit d'extrema dreta España 2000– i, si escau, obrir-li expedient disciplinari i expulsar-lo. "Som un partit seriós i, si en les nostres files hi ha una persona vinculada a aquests fets contraris als nostres valors i estatuts, s'obrirà expedient i serà expulsat", ha garantit.

"Ja està bé de repetir sempre amb la mateixa matraca. Ni som feixistes, ni la ultradreta, ni mengem nens, ni som totalitaris". "Els espanyols ja no es creuen aquest 'cuento chino' que han vingut les hordes de Vox", ha insistit.