Vox obté l'escó més barat de la història d'Euskadi

Una de les notícies de la nit electoral de diumenge a Euskadi va ser la irrupció de l'extrema dreta al Parlament basc. Vox va fer bones les enquestes que li donaven opcions per Àlaba i va obtenir un diputat per aquesta circumscripció. L'escó més barat de la història del País Basc. A María Amaya Martínez Grisaleña la van votar 4.722 persones, 731 menys de les que ho van fer per Gorka Maneiro (UPyD) el 2012. Àlaba sempre és el territori històric on es necessiten menys vots per obtenir un escó: es reparteix el mateix nombre de diputats (25) que a Guipúscoa i Biscaia tot i que té la meitat de població que la primera i un terç respecte a la segona.

Però en aquesta ocasió, a més, s'hi ha sumat la baixa participació. Ja sigui a conseqüència del covid-19, de l'efecte d'unes eleccions a l'estiu o de la falta de confrontació durant la campanya, mai abans s'havia registrat una abstenció del 47%. Això abarateix els escons. A Àlaba, el preu mitjà per cada escó ha sigut de 4.722 vots (11.549 a Guipúscoa i 17.946 a Biscaia).

UPyD havia obtingut fins ara els escons més barats. El 2012 amb 5.453 vots i el 2009 amb 5.990. En les primeres eleccions al Parlament basc després de la dictadura, l'any 1980, Aliança Popular en va aconseguir un amb 6.029 vots, tot i que aleshores el cens electoral era de 180.000 electors, 80.000 menys que en els comicis de diumenge.

El primer escó sempre és el més difícil d'aconseguir amb el repartiment d'acord amb la llei d'Hondt. A Àlaba va ser especialment car l'any 2001, quan Ezker Batua va treure un sol diputat amb 11.430 vots, més del doble dels que ha necessitat enguany Vox.