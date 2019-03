Vox omple de militars (i signants del manifest a favor de Franco) les llistes del 28-A

Vox vol omplir el Congrés de Diputats de militars, introduint a les seves llistes diversos membres de l’exèrcit, segons ha anunciat en les últimes hores. A les candidatures de Santiago Abascal, Javier Ortega Smith i Iván Espinosa de los Monteros, per Madrid, i Ignacio Garriga, per Barcelona, s’hi ha sumat un reguitzell de confirmacions de candidatures per a altres províncies, que inclouen el general de Brigada d’Infanteria de la Marina retirat Agustín Rosety Fernández de Castro, que serà número u per Cadis.

Rosety Fernández de Castro va ser un dels signants del manifest que van rubricar diversos generals retirats a favor de Franco i del cop d’Estat, fa només uns mesos. A aquest militar s’hi suma el general de l’exèrcit de l’aire Manuel Mestre, que serà cap de llista per Alacant, i el general de Brigada d’Infanteria de Marina retirat Alberto Asarta, com a cap de llista a Castelló. Asarta va signar el mateix manifest que Rosety, a favor de Franco.

Per acabar, el partit ultradretà ha anunciat també el fitxatge d’un exdiputat del PP, Ignacio Gil Lázaro, que encapçalarà la llista de la formació per València. Diputat durant 32 anys pels populars, Gil Lázaro va abandonar el partit i es trobava fora de la política.

Pel que fa a la candidatura al Senat, la formació ha fitxat l’articulista de ‘La Razón’ José María Marco.