Abascal assegura que "d'aquí ben poc hi haurà diputats de Vox al Parlament de Catalunya"

El president de Vox, Santiago Abascal, ha manifestat aquest dilluns que no correspon a la seva formació obrir converses per acordar pactes a Andalusia. En la mateixa línia, el candidat a la Junta, Francisco Serrano, ha assegurat en un acte a Sevilla que no parlaran de pactes perquè no els "correspon prendre iniciatives en aquest sentit". Tots dos han avançat, amb tot, que el comitè executiu es reunirà aquest dimecres per valorar possibles pactes, i a més, han afegit que "estaran atents a les posicions de la resta de partits".

En el mateix acte, Abascal ha dit que Vox "no ha de desembarcar a Catalunya perquè és a Catalunya", afegint que "és on més ha crescut Vox". I ha anticipat que "d'aquí ben poc hi haurà diputats de Vox al Parlament de Catalunya, dient el que ningú s'atreveix a dir". A més, el líder de la formació d'extrema dreta ha assegurat que els resultats dels comicis andalusos "anticipen un creixement" a tot Espanya.

Abascal, a més, ha advertit, en roda de premsa, al líder de Podem, Pablo Iglesias, que, a partir d'ara, "dels atacs i violència" que es facin contra la seva formació en responsabilitzaran a Iglesias perquè ha cridat a una "espècie de militància" antifeixista.

Vuit homes i quatre dones compondran el grup parlamentari de Vox al Parlament andalús. Algunes de les mesures que recull el programa electoral de la formació d'extrema dreta és suprimir les autonomies –sobretot la catalana–, derogar la llei de la violència de gènere –perquè entén que "discrimina" el sexe masculí– i retirar de la sanitat pública l'avortament i el canvi de gènere.