Vox presidirà la comissió de la memòria històrica al Parlament andalús

Els grups parlamentaris andalusos han tancat un acord per al repartiment de la composició de les meses de les comissions de la cambra, i segons aquest pacte Vox es farà càrrec de la de cultura i patrimoni, que té les competències sobre memòria històrica. Es dona la circumstància que la formació d'extrema dreta reclama la "derogació immediata de la llei de memòria històrica" i aposta per impulsar-ne una altra de "concòrdia".

"Cap Parlament està legitimitat per definir el nostre passat, i menys excloent els espanyols que difereixen de les seves definicions", argumenta al seu programa electoral, i acusa els impulsors de la llei de fer servir "el passat per dividir-nos": "Cal homenatjar tots els que des de perspectives històriques diferents van lluitar per Espanya".

La de cultura i patrimoni serà l'única comissió que presidirà Vox. L'acord, assolit per consens entre els grups, fruit d'una ronda de reunions que la presidenta del Parlament, Marta Bosquet (Cs), també dona al PP cinc presidències de comissions, quatre al PSOE i a Cs, i dues a Endavant Andalusia.