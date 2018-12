Vox es querellà contra Torra per l'apel·lació a la via eslovena

Vox es querellarà aquest dilluns contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per conspiració per a la rebel·lió. El partit d'extrema dreta considera que l'apel·lació de Torra a la via eslovena durant la presentació del Consell per la República, és motiu suficient perquè els tribunals actuïn contra ell. Vox és, de fet, l'acusació popular en el judici de l'1-O en el que demana més de 60 anys de presó per als presos polítics.

Ante la inacción del gobierno, mañana presentaremos en el Tribunal Supremo una querella por conspiración para la rebelión contra el golpista Torra. Como medida cautelar pediremos su detención inmediata, su puesta a disposición judicial y la prisión preventiva. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 9 de diciembre de 2018

El president de la formació, Santiago Abascal, ha fet l'anunci al seu compte de Twitter. En diverses piulades ha avançat que en la querella reclamaran com a mesura cautelar "la detenció immediata" del president i que se li apliqui la presó preventiva. "No es pot permetre que estigui en llibertat algú que amenaça amb un aixecament armat i que té sota el seu comandament a la policia", ha apuntat Abascal, que ha recordat que la via eslovena "va causar una guerra, 62 morts i centenars de ferits".

Abasacl ha aprofitat també per carregar contra el govern espanyol, al que acusa de mantenir-se inactiu, i amenaça amb querellar-se també contra Pedro Sánchez per "deixadesa de funcions".