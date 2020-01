Vox es querella contra Torrent i quatre membres de la mesa per "desobediència" i "prevaricació"

L'aval de la mesa del Parlament a Quim Torra com a diputat i president de la Generalitat malgrat la resolució de la Junta Electoral Central (JEC), que en demana el cessament, ja ha arribat als tribunals de la mà de Vox. La sala civil i penal del TSJC ha rebut una querella presentada per la formació d'extrema dreta contra el president de la cambra catalana, Roger Torrent, i quatre membres de l'òrgan rector de l'hemicicle, per presumptes delictes de prevaricació i desobediència.

La sala encara no ha admès a tràmit la querella, sinó que ha d'estudiar si la tramita. A més de Torrent, Vox també ha denunciat el vicepresident primer de la mesa, Josep Costa; el secretari primer, Eusebi Campdepadrós; el secretari segon, David Pérez, i la secretària quarta, Rut Ribas i Martí.

En una nota de premsa, el partit de Santiago Abascal exposa els arguments de la querella, que reflecteix que, després de la notificació de l'acord de la JEC, tots els denunciats han expressat "la seva negativa" a complir-la. Destaca el ple extraordinari que va convocar la mesa el 4 de gener, en què es va ratificar Torra com a president.

També hi adjunta la declaració de la mesa als mitjans de comunicació que insisteix que Torra "continua sent un diputat de ple dret". Per a la formació, això demostra una "clara i manifesta actuació arbitrària i injusta, en coneixement de la seva il·legalitat", així com desobediència "a la JEC i a la Junta Electoral Provincial i al TS". A més, el partit remarca que els membres de la mesa ja sabien que la Junta de Barcelona ja havia declarat "vacant el lloc de Torra a la cambra" quan van decidir ratificar-lo.

La mesa s'agafa a un informe dels lletrats del Parlament per insistir que Torra manté la seva condició de diputat. El document nega a la JEC la seva autoritat per aplicar la inhabilitació a un diputat i, a més, insisteix que Torra podria seguir sent president de la Generalitat malgrat no ser parlamentari, ja que l'Estatut només preveu el cessament del cap de l'executiu en cas de sentència judicial ferma.