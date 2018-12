Vox amenaça amb querellar-se contra Sánchez per "deixadesa de funcions" si no actua a Catalunya

El president de Vox, Santiago Abascal, ha presentat aquest matí la querella que ha impulsat contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per haver apel·lat a la via eslovena. En declaracions a les portes del Tribunal Suprem, el líder ultradretà ha amenaçat Pedro Sánchez amb emprendre accions legals contra ell per "deixadesa de funcions" si no actua amb Catalunya. "Les mesures d'enviar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil les va prendre també l'anterior govern i no van servir per aturar el cop", ha afirmat Abascal.

En aquest sentit, ha defensat que "el que ha de fer la Fiscalia és presentar una querella per rebel·lió contra Quim Torra i procedir a la seva detenció". Abascal ha explicat que la via eslovena és una via de "caràcter violent", cosa que és d'una "gravetat absoluta" que "exigeix una intervenció immediata de les institucions". "Demanem la seva detenció immediata i que se li apliqui la presó preventiva", ha asseverat Abascal.

El president del partit d'extrema dreta ha criticat que de moment la resposta de l'Estat ha estat "caracteritzada per la mateixa debilitat" que quan Mariano Rajoy ocupava la Moncloa. Abascal ha citat l'article 155 i el 116 de la Constitució -permet declarar l'estat d'excepció- i ha assegurat que "hi ha molts mecanismes" per intervenir.