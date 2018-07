Vueling anul·la el vol de Torra pel temporal i no podrà assistir a la presentació del moviment de Puigdemont

L'acte de presentació del nou moviment impulsat per Carles Puigdemont no comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Quim Torra havia de volar aquest dilluns des d'Alemanya fins a Barcelona però l'aerolínia de baix cost, Vueling, ha anul·lat el vol a causa de les afectacions derivades de les fortes tempestes sobre l'espai aeri de Marsella. Així ho ha confirmat la companyia aèria a través del seu compte de Twitter:

A causa de la interrupció en l’operativa d’aquest matí en l’aeroport de BCN i les regulacions a l'espai aeri de Marsella per les fortes tempestes, la nostra operativa s'està veient severament afectada.

Més info. pic.twitter.com/H7cAEMvEr5







D'aquesta manera, Torra haurà d'intervenir a través d'un vídeo -prèviament enregistrat-, ja que es preveu que mentre es realitzi l'acte, el president estigui en ple vol. La presentació, organitzada per a les set del vespre, es durà a terme a l'Ateneu barcelonès, des d'on es contempla que hi participin tant l'expresident Puigdemont, com la diputada de JxCat, Gemma Geis i el delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell.