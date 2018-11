"Si volen anar a Waterloo que s'ho paguin ells": el PSC critica un viatge del Parlament a Bèlgica

Arribada el 2 de desembre a Brussel·les. Visita cultural a la ciutat el dia 3 amb una reunió al matí amb el ministre de l'Interior belga, Jan Jambon (N-VA) i una trobada al Parlament Europeu amb representants de l'Aliança Lliure Europea. Per acabar, una visita guiada al Parlament flamenc el dia 4, amb trobades amb els diputats que formen part del grup d'amics flamencs de Catalunya (VLACAT) i una conferència sobre la situació política catalana. És el programa de la visita que la setmana que ve faran diputats del Parlament català a Bèlgica i que aquest dimarts ha despertat les crítiques del PSC. "Em sembla legítim que vulguin fer viatges a Waterloo, però que se'ls paguin ells", ha opinat la portaveu parlamentària dels socialistes catalans, Eva Granados.

El PSC i Cs van votar dilluns contra aquest viatge en la reunió de la mesa del Parlament que el va autoritzar. La majoria de JxCat i ERC, però, va tirar endavant la visita a Brussel·les, que forma part d'una invitació del Parlament belga a la comissió d'Exteriors de la cambra catalana. "No hi ha cap previsió d'anar a Waterloo", asseguren fonts dels grups sobiranistes.

Participaran en el viatge la presidenta de la comissió, Aurora Madaula (JxCat), el secretari Gerard Gómez del Moral (ERC) i el vicepresident del Parlament, Josep Costa (JxCat). La representant socialista de la mesa de la comissió, Esther Niubó, ha declinat la invitació. "La forma de seleccionar els viatges no és transparent. Aquest és un viatge de partit que es fa a través del Parlament, convidats per nacionalistes de dretes flamencs, que són l'equivalent a JxCat", ha denunciat Granados.

Els socialistes, com el PP i Cs, ja van posar el crit al cel quan el president del Parlament, Roger Torrent, va decidir viatjar a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont, abans de la investidura. Per evitar la polèmica Torrent va decidir aleshores pagar-se el viatge de la seva butxaca davant les advertències dels grups unionistes.

Un altre viatge a Brussel·les (sense polèmica)

El viatge al Parlament flamenc no ha agradat aquest cop. Però en les mateixes dates se'n fa un altre, també a Brussel·les i també pagat amb diners del Parlament. Hi participarà el mateix president de la cambra i hi haurà representants de diferents grups parlamentaris, per exemple, de Ciutadans. Es tracta de la visita al Parlament Europeu dels membres del CAPCIT, l'òrgan parlamentari que també presideix Torrent i que s'encarrega de temes relacionats amb la ciència i la tecnologia. "Per aquesta visita no s'ha queixat ningú", ironitzen fonts dels grups independentistes.