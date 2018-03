Xavier Domènech fa el pas i presenta una candidatura "guanyadora" que "estabilitzi" Podem

Xavier Domènech anuncia que es presenta a les primàries per ser secretari general de Podem. Ho ha fet saber aquest dilluns a l'executiva de Catalunya en Comú, partit del qual és coordinador general, i ho ha avançat en declaracions a Europa Press aquesta tarda. Domènech fa el pas i elaborarà una candidatura "guanyadora" amb l'objectiu d'"estabilitzar" el partit, desmembrat arran de la dimissió d'Albano Dante Fachin al novembre arran de les ingerències del líder estatal, Pablo Iglesias.

Domènech fa el pas després que divendres es fes pública una carta de 134 membres de Podem que consideraven que seria "idoni" per al partit que el líder dels comuns es presentés perquè és una figura de "consens". El seu objectiu és facilitar el trànsit de Podem cap a Catalunya en Comú, la força que aglutina l'espai de l'esquerra alternativa i que ja integra alguns membres de Podem com Jéssica Albiach o Vicenç Navarro, alhora portaveus de la gestora que pilota el partit lila després de la renúncia de Fachin. Segons ha avançat, la llista es farà pública els pròxims dies perquè encara no està tancada.

"Jo em presento com a secretari general de Podem per construir el projecte de Podem. Necessitem un Podem que sigui una gran aportació al canvi. La construcció i la fortalesa del gran Podem ha d'ajudar també la construcció de l'espai comú", ha dit, i ha garantit que les sigles de la formació en assegurar amb rotunditat que seguiran existint. Tal com explicava diumenge l'ARA, però, bona part de les bases de Podem temen que aquest moviment deixi el partit diluït dins de CatComú i es resisteixen a perdre la identitat.

"Podem Moviment" i "Podem Societat"

Presa la decisió, Domènech vol presentar un projecte que pivoti sobre tres eixos: el primer, apostar per un "Podem Moviment", és a dir, un partit que estigui "implicat, que ajudi i estimuli" en el nou cicle de protestes socials que Domènech vaticina per als pròxims mesos i que celebra que hagi sigut inaugurat pels avis mobilitzats per les pensions.

Considera que en els seus més de tres anys d'història, Podem ha demostrat "una força inusitada per constituir-se com a ariet del canvi -cosa que té a veure amb la seva gent i amb els cercles-, que el que s'ha fet és extraordinari, però també ha mostrat línies que han de poder-se superar", ha raonat. El segon eix que proposa és el que denomina "Podem Societat", pel qual pretén que la formació estigui oberta als barris i pobles on s'ha de dur a terme el debat polític, social, cultural i econòmic que permeti una proposta transformadora.