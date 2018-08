Ximo Puig, sobre avançar eleccions a l'Estat: "Si hi ha una situació sense sortida, s'hauran de prendre solucions"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, creu que "si en el futur es produeix una situació en la que no hi ha sortida, s'hauran de prendre les solucions oportunes". El socialista ho ha dit preguntat, en una entrevista a Europa Press, per un possible avançament electoral a l'estat espanyol si l'executiu de Pedro Sánchez es troba en una situació d'ingovernabilitat per falta de suports. De tota manera, Puig creu que ara "el que menys li interessa a Espanya és la inestabilitat", perquè fa molts anys que Espanya està "en una situació de falta de legitimitat de govern i problemes de corrupció".

Segons el seu parer, "ara s'ha obert un espai nou" i existeix "una majoria que ha donat suport a una moció de censura" que s'ha d'articular "en els mínims necessaris per generar estabilitat". "És el que li interessa a Espanya", ha subratllat. De tota manera, puntualitza: "Si en el futur es produeix una situació en la que no hi ha sortida, s'hauran de prendre les solucions oportunes. Ara hi ha un nou govern que té la voluntat de generar una agenda compartida".

Així, Puig afirma que ara l'executiu de Pedro Sánchez ha de presentar un pressupost que "retrati a tots" per fer "una política constructiva". "Si a Espanya no li interessa que hi hagi eleccions tots han de fer un esforç per fer el pressupost que no agradarà a ningú al 100%, però això és la gestió de la diversitat", ha reconegut. "Què passarà si tot va malament?", s'ha preguntat, després d'afirmar que ell és partidari d'una "política real i no de ficció" ni "de la cultura política pop, sinó clàssica però renovada permanent ".

En aquest sentit, ha afegit: "La producció de la política no pot estar en temps d'instantaneïtat perquè perd potència i consistència". El president valencià, a més ha destacat la "persistència i coratge" de Sánchez qui, a més, "ha demostrat que és un polític amb fons", ha afirmat. "El govern espanyol ha demostrat que té una capacitat d'il·lusionar una majoria de la societat i això és el que diuen les enquestes. Ara cal veure exactament si s'és capaç de sostenir-i implementar aquestes polítiques", ha admès.

Puig creu que s'ha creat "una nova atmosfera de diàleg que ha alliberat molt d'oxigen i es pot respirar", però pensa que ara cal "aterrar en solucions concretes a problemes concrets i mirar a mitjà i llarg termini". D'aquesta manera, considera que a partir del mes de setembre és "el moment en què el govern ha de prémer l'accelerador". Per tant, insisteix que cal deixar al nou executiu desenvolupar la seva tasca perquè "l'alternativa és pitjor". "

La meva valoració és molt positiva, tot i que hi ha coses que m'agradaria que fossin més ràpid com és el finançament, però aquest és el primer govern de la història de la democràcia que no només no ha tingut ni 100 dies, és que ni cinc dies ni 100 hores i això no és molt raonable tampoc", ha reconegut. Ha recordat que Sánchez ja va avançar que "primer era la moció de censura, després estabilització i després eleccions" i, per tant, creu que ara s'hauria de fer "un esforç" per "com a mínim, garantir l'estabilitat uns quants mesos".

D'aquesta manera, no considera que "ara mateix" es donin "les circumstàncies" que Sánchez se sotmeti a una moció de confiança si no tiren endavant els pressupostos. "En aquests moments no es donen aquestes circumstàncies. Tots els instruments que permet la Constitució hi són per utilitzar-se, però sempre ha de ser des de l'interès general", ha afirmat.