Ximo Puig avisa que "el llast" del màster fa que "no es donin les condicions" perquè Casado sigui president d'Espanya

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, avisa que "no es donen les condicions" necessàries perquè el líder del PP, Pablo Casado, sigui candidat a president de l'estat espanyol a causa del "llast" que arrossega pel cas del seu màster. El socialista ho ha afirmat en una entrevista a Europa Press després que fos preguntat per la situació del president del PP ara que la jutge d'Instrucció número 51 de Madrid ha elevat el seu cas al Tribunal Suprem.

Així, Puig creu que Casado ha de donar "totes les explicacions" sobre el seu màster perquè considera que les que ha donat són "manifestament insuficients". "Ha d'ensenyar el famós treball i donar totes les explicacions", ha afirmat. En aquest sentit, assenyala que en l'àmbit de la universitat s'han d'exigir "més responsabilitats", perquè "han passat coses molt estranyes".

De tota manera, a Puig "el que més" el preocupa del nou dirigent popular és "la deriva de l'agenda de la confrontació" que està portant a terme, especialment amb el tema de la immigració, perquè està basada "en valors que no tenen res a veure amb la societat espanyola d'avui". Així, critica el "retorn al pitjor dels passats i la recuperació dels vells fantasmes que recorren Europa", com són la xenofòbia o la intolerància. "Aquest combat que planteja contra la Il·lustració és el que més preocupa de Casado, més enllà del màster", admet.

Sobre les afirmacions de diferents dirigents del PP, que asseguraven que hi ha una persecució cap a la figura de Pablo Casado, Puig subratlla que els populars han de "deixar d'insultar la intel·ligència". "Aquí no hi ha cap persecució contra ningú i, si n'hi ha, hagués sigut en l'àmbit intern del PP la que s'ha produït", ha assenyalat. "Jo no sé on és aquesta gran conspiració", ha afegit.