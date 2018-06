Yellow Day, el dia més feliç de l'any... "si encara no està prohibit"

Bon temps, més hores de llum, proximitat de les vacances... Aquests són alguns dels ingredients del còctel perfecte que fa que els experts considerin el dia 20 de juny el dia més feliç de l'any. Un grup de meteoròlegs i psicòlegs han ideat una fórmula que combina les variables que influeixen positivament i fan que avui se celebri el que s'ha anomenat Yellow Day. Per fer-ho, els experts sumen l'increment de les temperatures amb la perspectiva de tenir a prop dies lliures i la paga extra –en alguns casos–, ho divideixen entre les hores del dia treballades i, finalment, ho multipliquen per l'augment de les hores de llum. El resultat? Més motivació i satisfacció personal i, al cap i a la fi, més felicitat.

Més enllà de les raons per les quals es qualifica el 20 de juny com el dia més feliç de l'any, la xarxa ha volgut aprofitar l'etiqueta de Yellow Day (dia groc, en català) per anar més enllà i incloure-hi un sentit polític. Molts usuaris han omplert de tuits, mems i imatges la xarxa per reivindicar l'alliberament dels presos polítics. El groc s'ha convertit en el color predilecte del Procés i hi ha hagut diversos intents de prohibir-lo com a símbol polític representat pels llaços, i ha sigut objecte de diverses polèmiques. De les més recents, el cas de l'enfrontament entre el diputat de Ciutadans Carlos Carrizosa i el president del Parlament, Roger Torrent, pels llaços grocs que hi havia col·locats a la bancada del Govern.

"Avui és el Yellow Day, si és que encara no l'han prohibit", s'ha afanyat a ironitzar l'ANC en un tuit. En la mateixa línia, una usuària s'ha preguntat si, aquest dia, "els sortirà urticària a tots els qui volen i han volgut prohibir el groc", i un altre tuitaire ha dit que perquè realment sigui el Yellow Day "falta que deixin en llibertat els presos polítics i tornin els exiliats". "L'únic que els falta és prohibir la felicitat", ha lamentat una altra usuària.

💛 Avui és el #yellowday, si és que encara no l'han prohibit.

Us volem a casa perquè ens volem lliures! #RepúblicaÉsLlibertat pic.twitter.com/nmrl8wAZub — Assemblea Nacional (@assemblea) 20 de juny de 2018

El 20 de juny és considerat el dia més feliç de l’any, segons els experts. Per això s’anomena el #YellowDay. Els sortità urticària a tots els qui volen i han volgut prohibir el groc? 🤔 — Ada Sanuy (@ady_sanuy) 20 de juny de 2018

Avui és #YellowDay 💛el dia més feliç de l'any. També el prohibiran? Perquè és l'únic que els hi falta, prohibir la felicitat... — Ona 🐢 オナちゃん (@TortuguesDeMar) 20 de juny de 2018