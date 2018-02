Yolanda Hernández: “Dubto que el control de l’administració desaparegui encara que s’aixequi el 155”

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica cada dia, en un degoteig constant, les conseqüències de la intervenció de l’Estat en l’administració catalana. Els funcionaris de la plataforma ServidorsCAT les recullen una per una en un “inventari de danys”, per deixar constància en la memòria col·lectiva del que significa treballar sota el 155. Yolanda Hernández, treballadora pública en excedència a l’Ajuntament de Barcelona, presideix l’entitat.

El govern espanyol ha tret pit per l’aplicació del 155 a l’administració.

La limitació de l’autogovern i la imposició d’un nou govern ni beneficia les institucions ni fa que l’administració vagi millor.

Com ha afectat el conjunt de les conselleries?

No ha afectat tots els departaments igual. En alguns, malgrat que no hi ha consellers, els secretaris generals mantenen alguna competència, i treballen amb normalitat en el dia a dia. En canvi, Interior, Justícia i Salut, com que no tenen secretari general, queden molt tocades en el seu funcionament normal. Però, en el fons, totes estan afectades: des del moment que es fa una intervenció financera i s’exerceix el poder des de Madrid, tot ha de passar per l’administració central. Això provoca que tot s’endarrereixi.

Quin és l’ambient entre els treballadors des de la intervenció?

Hi ha de tot. Es transmet normalitat, en part perquè els problemes no transcendeixen les converses internes. Quan els Mossos van entrar als departaments a retirar els llaços grocs en suport als consellers i els Jordis, això va crear algunes confrontacions. També va generar por, la sensació que segons què dius pot tenir conseqüències.

En què es tradueix el cessament de 240 càrrecs per part de l’Estat?

Molts d’ells són eventuals. Quan hi ha un canvi de govern, se cessen i se’n nomenen de nous. Són persones que ostenten càrrecs de responsabilitat. Normalment es queden al lloc de treball en l’impàs entre un Govern i l’altre i mantenen l’administració en funcionament. Ara no hi ha cap d’aquests càrrecs, la signatura dels quals és necessària per tirar endavant molts projectes.

¿No els signen persones de l’administració central?

En principi sí. Però és complicat aclarir qui és el teu interlocutor. A més, potser són projectes en els quals fa un any que treballes, i els has d’explicar de zero a algú de Madrid. Molta gent s’estima més esperar que s’aixequi el 155.

Què ha comportat la dissolució del Diplocat?

Em semblava impossible la dissolució del Diplocat. Calia la convocatòria del consorci i que es prengués la decisió per majoria de vots. En canvi es va fer unilateralment, des del consell de ministres. Tenia moltes competències en matèria de llengua i a l’estranger. La primera conseqüència del seu tancament va ser l’acomiadament dels treballadors. No em consta que s’hagi recol·locat ningú. Això suposa indemnitzacions que ha pagat la Generalitat. Se n’han ocupat els funcionaris, no l’Estat.

I el control de la despesa?

La interventora informa de totes les despeses. El control pressupostari és del 100%. Tot requereix l’autorització de Madrid. El fet que no puguis disposar del teu propi patrimoni fa alentir l’administració.

¿Heu notat un retrocés en l’ús de la llengua catalana?

El català era la llengua vehicular de l’administració. Ara els informes i molta de la documentació que forma part dels expedients està en castellà, en part perquè s’ha d’enviar a Madrid. A banda, també s’ofereix menys formació de català.

Quins àmbits són els més afectats per la paralització de projectes?

La recerca és un dels àmbits més castigats pel 155. També s’han deixat d’atorgar molts contractes en el món cultural, i hi ha moltes persones i entitats pendents de subvencions que no estan rebent.

Quins problemes pot portar aquesta herència al nou Govern?

Les administracions no estalvien el que no gasten. Aquestes actuacions quedaran en cartera i s’hauran de portar a terme amb el pressupost del 2018. El futur Govern naixerà, per tant, hipotecat.

Quan s’aixequi el 155 es tornarà a la situació anterior?

En tinc dubtes. El control econòmic pot continuar encara que s’aixequi el 155. A més, la intervenció de l’autogovern ha obert la porta perquè també es controlin altres comunitats.

Els treballadors que s’han organitzat contra el 155 en critiquen, més que els efectes, la legitimitat.

Hi ha un govern que no ha sigut elegit exercint les polítiques públiques, i no està rendint comptes al Parlament, ni explica per què està fent unes actuacions i no unes altres. Per exemple, s’han deixat de fer cursos de català per a estrangers. En canvi s’ha aprovat un contracte de 50 milions d’euros a Repsol per pagar carburants. Volem saber per què.

Quan notaran els ciutadans els efectes de la intervenció?

Passarà el mateix que va passar amb les retallades. Fins al cap d’un o dos anys la gent no va veure que s’havia quedat sense moltes prestacions que abans tenia. Nosaltres construirem la memòria del que ha passat.