Zapatero anima Sánchez a seguir amb el diàleg amb els independentistes perquè "no són colpistes"

L’expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, considera que els líders independentistes “no són colpistes” i que “han fet un viatge a enlloc i han sobrepassat els límits del que pot ser la política”. "No puc compartir que se'ls acusi a ells de feixistes o d'haver fet un cop d'estat. Intel·lectualment no puc assumir això", deixa clar. L’expresident diu que “no se’ls pot excloure del concurs democràtic” i defensa que la solució no vindrà del Codi Penal sinó de la política.

En una entrevista a ‘El Mundo’, Zapatero creu que Pedro Sánchez ha de fer “un gran esforç de diàleg” i sosté que fins ara “gairebé no n’hi ha hagut”. "Això ens portarà anys, cal tenir aquesta perspectiva", ha apuntat Zapatero, alhora que ha recordat que el 2007, quan els índexs de satisfacció democràtica "eren molt grans", l'independentisme estava "en les hores més baixes, sota mínims". "Amb la crisi econòmica es dispara", ha opinat. Per a Zapatero, el PSOE ha de ser el "gran actor de la convivència" a Espanya i ser capaç de parlar amb els independentistes i amb la dreta. "Tot i que ara tenim menys representativitat en nombre d'escons gairebé tenim més responsabilitat, perquè la crisi ha provocat la radicalització de les posicions", anota.

Zapatero veu “preocupant” la via eslovena que Torra ha posat sobre la taula, però assegura que l’actual president català no dirigeix la política a Catalunya, sinó que ho fan Junqueras i Puigdemont i que tots dos saben que no hi haurà independència perquè “el reconeixement internacional és nul”. L'expresident de l'executiu central també destaca que la independència de Catalunya "és impossible" perquè, en les seves paraules, "una democràcia sempre reservarà la seva unitat". "Democràcia és unitat, és convivència, però també perquè el reconeixement internacional és zero, zero. Ni Corea del Nord. Això, per molta emotivitat que es visqui en la idea de la independència, no pot passar desapercebut", sentencia.

Zapatero insisteix que l’aplicació de l’article 155 que reclamen Ciutadans i el PP no arreglarà res perquè “hi ha un problema de fons” i defensa que “els problemes polítics només s’arreglen dialogant”. "El 155 és un pal·liatiu a un problema més de fons. Si algú creu que amb el 155 això s'arregla, és un error", adverteix. En aquest sentit, subratlla que els problemes polítics "només s'arreglen dialogant, recuperant afectes, superant prejudicis i aïllant els totalment irreductibles", que, segons la seva opinió, "hi seran".