Zapatero defensa dialogar amb l'independentisme però l'adverteix: "La unitat d'Espanya mai estarà en perill"

L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha avalat aquest divendres sense fissures l'estratègia que està seguint el també socialista Pedro Sánchez en les relacions amb Catalunya. Per a Zapatero, s'ha d'aplicar un full de ruta doble: per una banda, dialogar sense complexes amb l'independentisme català; per l'altra, deixar-li clar que el seu projecte polític no té cap possibilitat d'èxit.

"La unitat d'Espanya mai estarà en perill", ha dit en forma d'advertència l'expresident, que ha defensat que això és així perquè "l'Estat té els seus mecanismes i la democràcia és sàvia". No ha detallat quins són aquests mecanismes. També ha demanat a l'independentisme que admeti que el seu és "un viatge a enlloc".

A part d'aquestes advertències, Zapatero ha defensat que per resoldre el conflicte català s'ha de fer més "política" i menys "dret penal", és a dir, allunyar el conflicte dels tribunals per portar-lo a una mesa de diàleg. En definitiva, el que vol fer Sánchez i el que sembla disposat a acceptar l'independentisme.

L'expresident també ha donat un aval a la reforma del Codi Penal que vol emprendre el PSOE i que ja ha aixecat polseguera en la dreta i fins i tot en les files socialistes. Per a Zapatero, el delictes de sedició i rebel·lió tal com estan redactats "són d'una altra època" i ha exposat que, quan es van elaborar, "mai es va pensar que s'haguessin d'aplicar". També ha dit que s'ha d'admetre "sense pudor" –ell el primer– que aquesta reforma ha de "contribuir" a resoldre el conflicte amb Catalunya, "la crisi més greu" de la democràcia espanyola.

Segons Zapatero, el responsable de la situació a Catalunya és el PP, que mentre va ser a la Moncloa va fer "un discurs incendiari" que va contribuir a duplicar els partidaris de la independència.

García-Page carrega contra Sánchez

Mentre Zapatero se situava al costat de Sánchez, un dels barons socialistes carregava contra el president del govern espanyol. El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha tornat a enviar un toc d'atenció al govern espanyol sobre la rebaixa del delicte de sedició. Si ahir dijous titllava el president socialista de mentider i alertava que "amb el Codi Penal no es mercadeja", aquest divendres ha assenyalat a Onda Cero que "aigualir" el delicte de sedició "és com convidar que ho facin tots els caps de setmana". En aquesta línia, ha demanat a la Moncloa que abans de tocar el Codi Penal "deixi claríssim" que el que van plantejar a Catalunya els independentistes va ser "un atemptat greu a l'ordre constitucional".

En defensa de la coalició

Zapatero també ha evidenciat el seu suport a Sánchez en un altre tema: haver decidit fer un govern de coalició amb Unides Podem. Malgrat tot, en aquest punt sí que ha fet una consideració que ha sonat com un retret: creu que el nou executiu s'hauria d'haver tancat després de les eleccions d'abril i evitar la repetició electoral del mes de novembre. A més, ha elogiat "l'actitud de col·laboració i responsabilitat" del partit d'Iglesias i ha recordat que l'uneix una bona relació amb el líder lila després d'un sopar que va derivar en una "llarguíssima" conversa.