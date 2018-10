Zapatero també posa en dubte la rebel·lió i demana una "solució política i no penal"

L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha posat en dubte aquest divendres la qualificació de delicte de rebel·lió en el cas que es jutja al Suprem contra dirigents independentistes pel Procés. El socialista s'ha sumat al cor de veus que des del govern espanyol i el PSOE s'han manifestat amb més o menys claredat en aquesta direcció els últims dies, començant pel president espanyol, Pedro Sánchez. "Quan un sent el terme rebel·lió pensa en alguna cosa més forta que va més enllà de les paraules i les votacions i passa als fets i les accions", ha afirmat quan li han demanat si considera que per a la rebel·lió cal un alçament militar, com ha suggerit l'executiu.

En un acte a Madrid, Zapatero no ha volgut dir obertament si creia que hi havia un delicte de rebel·lió perquè, ha dit, el seu posicionament públic podia ser contraproduent perquè els fets vagin en la direcció que li agradaria, però sí que ha fet una crida a superar la judicialització i buscar "una solució política i no des del punt de vista de les conseqüències penals, que tenen vies diferents". "La definició del delicte, la caracterització al Codi Penal, no és de les millors", ha asseverat l'expresident després que algunes veus de l'executiu espanyol hagin defensat de reformar-la.

Dimecres, en una resposta parlamentària al portaveu del PNB, Aitor Esteban, Sánchez va inaugurar aquesta línia argumental: "Fixi's, senyor Esteban, ara m'ho recordava la vicepresidenta. El 1994 el senyor Trillo va fer una esmena en què deia que el delicte de rebel·lió era inherent a un cop d'estat promogut per militars o per civils armats sota les ordres de militars. Hi ha projectes polítics que evolucionen i d'altres que involucionen. El senyor Casado fins i tot supera per la dreta algú com el senyor Trillo", va dir, remarcant que només hi pot haver delicte de rebel·lió si hi ha armes, com assenyalen molts juristes com Diego López Garrido i Pasqual Sala.

Ahir la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, hi va insistir en una entrevista a Onda Cero en què va defensar la voluntat de reformar el delicte de rebel·lió, i va afegir que per parlar en aquests termes calen "instruments de força" com els que definia Trillo en la seva esmena.

Tot plegat arriba quan falten pocs dies perquè l'Advocacia de l'Estat i la fiscalia hagin de qualificar, abans de l'obertura del judici oral del Procés, els fets que van passar ara fa un any i que mantenen a la presó i a l'exili la majoria de consellers del Govern de Carles Puigdemont, i els Jordis.