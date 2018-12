Zaragoza compara Vox amb la CUP

El coordinador del PSC al Congrés de Diputats, José Zaragoza, ha comparat la irrupció de Vox als comicis andalusos amb l'entrada de la CUP al Parlament. "Són dos partits molt radicals, que es queden fora dels governs i plantegen posicions extremistes que imposen als partits majoritaris, que, per mantenir-se al poder o per aconseguir-lo, les accepten. Això és el que passa amb Vox a Andalusia i el que ha passat aquí amb la CUP", ha dit. D'altra banda, ha negat que la derrota del PSOE en les eleccions andaluses, on va perdre 14 diputats i la majoria de la cambra, hagi provocat un enduriment de les posicions socialistes amb Catalunya.

Zaragoza ha acusat el president de la Generalitat, Quim Torra, de "passar de governar" i de portar Catalunya "als Balcans", on hi va haver una guerra després de la desintegració de Iugoslàvia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Zaragoza ha opinat, també, que "els independentistes estaven més còmodes amb les porres de Rajoy que amb les ofertes d'inversions de Pedro Sánchez". En aquest sentit, Zaragoza ha demanat a l'executiu català que tornin a la via del diàleg amb el govern espanyol sobre problemes reals i que "no s'ocupin només de la independència, que interessa únicament a la meitat dels catalans". També ha dit que el dret a l'autodeterminació no existeix i que la Constitució espanyola no ho preveu.

El socialista ha dit que la legalitat a Catalunya es va recuperar amb l'aplicació de l'article 155, i ha assegurat que la Generalitat està complint la llei i que, per tant, aquesta mesura "no té sentit" en les circumstàncies actuals. Malgrat això, ha avisat que si "pren decisions com es van prendre" l'any passat, es tornarà a suspendre l'autonomia.